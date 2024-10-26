「台八女神」張家瑋宣布離開台灣！　陳美鳳不捨擁別：勇敢去飛

記者蕭采薇／台北報導

「真人版娜美」張家瑋即將展開人生新旅程，為圓夢赴菲律賓遊學2個月，正式揮別八點檔《愛的榮耀》。她25日特地回到民視向栽培她12年的鳳凰藝能表達感謝，並與同事們溫馨道別。她感性地說：「感覺自己好像完成12年國教，同事們都看著我長大，真的很不捨。」

▲「真人版娜美」張家瑋即將出國遊學，陳美鳳溫馨送行。（圖／民視提供）

《娛樂超skr》阿甘跟小鹿分別祝福她找到外國男友，桃花朵朵開。《Go Go Taiwan》主持人Windy則說菲律賓就是叫車就用Grab叫車系統比較安全，吃的就多帶台灣的泡麵、沙茶醬等等，可以解鄉愁。

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張家瑋表示，這個遊學計劃醞釀已久，很感謝公司的支持，此外也要特別感謝「媽媽」陳美鳳的鼓勵。陳美鳳則說，張家瑋能勇於挑戰自己一個人遊學，是非常棒的體驗，出發之前大家也有聚餐幫她「食補」，很開心在出發之前還能碰到面，也祝福她一切順利平安，兩人相擁的畫面溫暖人心。

▲「真人版娜美」張家瑋即將出國遊學，陳美鳳溫馨送行。（圖／民視提供）

鳳凰藝能總經理趙善意也送上各種保健食品，希望張家瑋在異地能好好照顧自己。趙善意笑說：「回來後，就挑戰英語新聞播報吧！」讓張家瑋興奮地回應：「好！努力實現！」

▲張家瑋即將出國遊學，鳳凰藝能總經理趙善意也送上各種保健食品。（圖／民視提供）

值得一提的是，張家瑋選擇菲律賓作為遊學地點，除了因為距離台灣較近外，更希望能透過語言學習，拓展自己的視野。她承諾，會在社群平台上分享遊學生活。