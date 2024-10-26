曾莞婷試鏡遭要求「脫光入鏡」怒了！爆是知名餅乾大公司　揭惡劣過程

記者田暐瑋／綜合報導

女星曾莞婷出道26年在戲劇領域有亮眼表現，更是不少人心中的台劇女神，她透露曾在試鏡時被廠商要求「全裸拍攝」，最後甚至要只能貼胸貼，她當下機警發現現場攝影機有不對勁，馬上回絕要求，而該廠商還是知名餅乾公司。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Instagram／vicky_7155 ）

曾莞婷日前在《小姐姐請回答》透露某次試鏡經歷，有次參加某知名餅乾品牌廣告的試鏡，工作人員解釋拍攝內容是要在冰箱前上半身赤裸吃著餅乾，要求她現場先脫衣服讓導演評估身材是否通過審核，她起初沒有想太多，覺得只穿小可愛和內褲也是合理，怎料對方又開口：「這個角度可能還是會穿幫，所以我希望你貼NuBra就好。」

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▲曾莞婷回憶遭騷擾的試鏡經歷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）



曾莞婷聽後當場傻眼，同時也注意到試鏡現場攝影機試片帶的指示燈根本沒有亮，懷疑工作人員動機不單純，機警婉拒：「沒關係，那我今天可能沒有準備好，我改天再來。」如今回想這段過程，她也不滿說：「我是傻的嗎？我來試鏡而已，又不是已經確定要拍這支廣告了。」

▲曾莞婷回憶遭騷擾的試鏡經歷。（圖／翻攝自YouTube／小姐姐請回答 Dear Miss Answer Please!）