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FTISLAND崔敏煥一出事「忙搭機來台」！　韓11月活動方急跳腳：考慮換2人登台

記者張筱涵／綜合報導

南韓樂團FTISLAND成員崔敏煥近日遭前妻律喜爆料，指控其涉及性騷擾和性交易，韓警也已經確定進行立案前調查，經紀公司FNC娛樂宣布他將中斷所有電視活動，因此也退出《超人回來了》，但樂團原定的演唱會和慶典活動，目前都成未知數。

▲▼律喜　崔敏煥。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

▲律喜爆和崔敏煥離婚的真正主因。（圖／翻攝自Instagram／minhwan12、yul._.hee）

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FTISLAND除了明（26日）將在高雄流行音樂中心開唱，主辦單位已向《ETtoday》證實會照常演出，活動暫無變動。然而，南韓「Grand Mint Festival 2024」主辦方因為聯絡不上相關單位急到跳腳：「目前還沒和崔敏煥方聯絡上，應該是因為他們正在前往台灣的飛機上。」原本他們安排FTISLAND將會在11月2日的活動擔任最後大軸：「目前打算先聽經紀公司怎麼說，作為主辦方一定會更換他們表演順序，也考慮是否要只讓2位成員上台。」

FNC娛樂對於崔敏煥是否會如期參演已經公開行程的活動，僅回應「內部確認中」。其實不只「Grand Mint Festival 2024」，FTISLAND還有11月10日的《2024 FTISLAND LIVE 'PULSE' IN MACAU》，將會有怎樣的變動，都是外界關注的焦點。

▲▼FTISLAND。（圖／翻攝自官方網站）

▲▼FTISLAND預計在11月2、10日參演慶典和舉行演唱會，如今成未知數。（圖／翻攝自Instagram／ftisland、澳洲百老匯官方網站）

▲▼FTISLAND。（圖／翻攝自官方網站）

 ►FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　FNC出面：電視圈活動中斷

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律喜, FTISLAND, 崔敏煥

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