唐綺陽意外洩實際年齡！同框「韓大咖歌手」網驚：神仙級凍齡組合

記者陳芊秀／綜合報導

星座專家唐綺陽憑PODCAST節目《唐陽雞酒屋》，獲得第59屆廣播金鐘「PODCAST 生活風格節目獎」。她長年分析星座運勢，深獲觀眾喜愛，近日一則PO文，意外曝光自己實際年齡，網友驚呼「真是沒想到」！

▲唐綺陽曬出與韓歌手權正烈合照，意外曝光實際年齡。（圖／翻攝自臉書）

唐綺陽近日曬出與南韓歌手10CM的權正烈的合照，兩人共同錄製一期PODCAST。她提到，權正烈是首位來到唐陽雞酒屋的韓國嘉賓，並表示對韓國文化越來越感興趣。權正烈因演唱《愛的迫降》、《鬼怪》和《背著善宰跑》等熱門韓劇主題曲而廣受歡迎。

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不僅曬出合照，唐綺陽幽默發文「「照片中的人年齡加起來破百」，指出兩人的年齡總和已超過一百歲，並說「我個人貢獻了59歲」，讓網友們驚訝不已。她也強調權正烈來公司時，「一現身就全公司轟動」。

網友則驚嘆「唐老師看起來不像貢獻那麼多歲的老師耶，很美的老師看起來只有貢獻40多歲而已」、「我的天哪！！最近才因為提拉米蘇蛋糕搜尋他而驚訝於他的實際年齡，至今仍餘悸猶存，想不到他居然跟最令我驚嚇沒有之一、最凍齡的唐老師合體！神仙級別的凍齡組合！唯二讓我因年齡受驚嚇的人」。