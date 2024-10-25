大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

記者陳芊秀／綜合報導

大聯盟日籍球星大谷翔平的第50轟全壘打球得主來自台灣企業，消息引發全台民眾好奇。而深具紀念性的全壘打球並未落在日本，參與競標的日本企業家田中裕輔透過YouTube影片發聲，還原當時競標狀況「我盡力了」。

▲日本企業家田中裕輔（右）拍片回應拍賣大谷翔平50轟球過程，同框引退女星片瀨那奈。（圖／翻攝自YouTube）

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田中裕輔是Jade Group Inc的創辦人，經營服飾購物網站「LOCONDO」聞名，且聘請因染毒宣布引退的片瀨那奈當工作人員，令女方事業找到第二春。他與片瀨那奈同框拍影片說明參加拍賣經過，遺憾宣布自己是「第2」，意思是出價第2高的人。而他也強調，拍賣沒有所謂的第2名，第一高價者才能得到，不過他表示出價第一高者還沒有付款，基本都會付款成功，萬一付款不成的話，他便還有希望獲得全壘打球。

此外，田中裕輔也分享自己出價的過程，在拍賣結束前2分鐘，他出價210萬美金（約台幣6738萬元），結果對方又出價，便開始不斷提高，時間也開始延長，後來出到超過300萬美金（約台幣9625萬元），接著感覺競爭對手好像不一樣了。他自訂不含手續費上限是350萬美金（約台幣1.12億元），當他出價350萬後，2秒後又被出價超過，「只好Give up（放棄）了」。最後第一高價者以360萬美元（約新台幣1.15億元）得標。

▲田中裕輔上限不含手續費是350萬美金，不料2秒後被超越。（圖／翻攝自YouTube）

田中裕輔接受日媒訪問時，因為不知對方身分，形容對方時說：「好像美國的收藏家吧？比起感覺『遺憾』，更像是『輸了』的感覺。」同時日本另一位來自名古屋的公司社長後藤和成也在拍賣中出價至200萬美元（約台幣6417萬元）。美國拍賣行「Goldin Auctions」創辦人戈登表示，得標者是台灣企業，詳細資訊將在世界大賽後公布。



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