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比《獵人》盲卡包更厲害！　冨樫義博「5小時連曬2物」網：好想要

記者陳芊秀／綜合報導

台灣麥當勞與日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）推出聯名活動，開賣周邊盲卡包與BOOK牌，網紅陸續收到全套公關品意外引發炎上事件。而原作者冨樫義博在台灣時間25日曬出2張照片，迴響熱烈，全網瘋喊「好想要！」

▲▼《獵人》冨樫義博5小時連曬2張照片，日網樂翻。（圖／翻攝自X）

▲▼《獵人》冨樫義博5小時連曬2張照片，日網樂翻。（圖／翻攝自X）

▲《獵人》冨樫義博5小時連曬2張信封照，日網樂翻。（圖／翻攝自X）

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冨樫義博在台灣時間凌晨3點、8點連曬2個信封照，接連PO文「No.406、潤色修改結束。完成」、「No.407、加筆終了。完成」，告知大眾已經完成2話內容，並且已經放入信封袋，距離新集數出版進入倒數計時。而《獵人》自2022年12月26日發表第400集（話）後，宣布週刊連載叫停，直到2024年10月7日起，又開始每週連載劇情。

現年58歲的冨樫義博創作《幽遊白書》、《獵人》熱銷全球，憑著出色的創造力與獨特畫風，創造無數人氣動漫角色。但他長年受腰疾所苦，《獵人》不斷經歷休刊，甚至無法坐在椅子上繪圖，面對動漫迷多年來不死心等待，開設社群帳號親自回報進度，9月3日交出彩色原稿時，曾吐露「腰惡化了」，讓無數粉絲相當憂心，如今在短短5小時內曬406、407連續兩集原稿，令日網感動留言「老師辛苦了」、「好想要看信封裡稿子」、「5小時前完成406，這是不是沒有睡」、「想到又能看老師的作品，今天又能努力工作了，期待發刊」、「真的好期待，真的好喜歡」、「擔心老師的身體，請保重」。

▲▼《獵人》冨樫義博5小時連曬2張照片，日網樂翻。（圖／翻攝自X）

▲冨樫義博9月透露腰痛惡化。（圖／翻攝自X）

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獵人, 冨樫義博, HUNTER×HUNTER

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