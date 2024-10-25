曹佑寧認和王淨常住一起！最愛她嘴唇「每天出門擁吻」　爆私下超甜互動

記者孟育民／台北報導

王淨、曹佑寧自從去年2月被網友目擊一起逛年貨大街後就大方認愛，即便兩人各自忙碌工作，但仍把握時間約會，時常在社群放閃。曹佑寧近日自爆，現在和王淨雖然還沒同居，但常常住在一起，被問到最喜歡對方哪個部位？他也大方回應是嘴唇，讓全場驚呼連連。

▲曹佑寧和王淨時常放閃。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹佑寧坦承和王淨常住在一起 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

曹佑寧為了宣傳錄製《小姐不熙娣》，被小S頻頻追問和王淨感情，他坦承最喜歡對方的嘴唇，「形狀很好看！」還害羞說親起來很軟，小S接著問「現在每天出門前還會親一下嗎？」他則表示：「基本上會說工作加油，抱一下簡單的。」隨後脫口說出會「擁吻」，超誠實的答案讓在場來賓都感染幸福氛圍，直呼：「這個還在熱戀！」

▲▼曹佑寧表示最喜歡王淨嘴唇，公開私下互動 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）

曹佑寧表示王淨私下很淘氣，但也會撒嬌，形容就像貓、狗一樣，現場更示範王淨都如何撒嬌，只見他一秒聲音變嗲，直接躺在關韶文肩膀說：「寶貝我今天好累！」私下互動超甜，一舉一動都感受到粉紅泡泡！

▲▼曹佑寧示範王淨如何撒嬌 。（圖／翻攝自小姐不熙娣）