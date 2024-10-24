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告五人首登倫敦開唱　「大咖師兄」超低調驚喜探班

記者蔡琛儀／台北報導

告五人日前首度到英國倫敦開唱，面對歐洲巡演首場演出做足準備，早已習慣「空中飛人」生活的他們，完全適應時差，一上台就活力充滿，立刻嗨翻現場，「聽說倫敦夜生活很精彩，我們也等不及和你們一起去找夜生活！」大前輩五月天石頭更低調現身倫敦探班告五人，開演前的鼓勵和建言讓告五人感動萬分。

▲▼告五人倫敦演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人倫敦開唱，師兄五月天石頭前來力挺。（圖／相信音樂提供）

▲▼告五人倫敦演唱會。（圖／相信音樂提供）

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告五人唱到〈給你一瓶魔法藥水〉時，只要唱副歌的兩個字歌詞「宇宙」，就能召喚出大合唱，這個習慣更成為告五人與歌迷的專屬默契。不過在倫敦站演出時，雲安調皮地不按牌理出牌，只唱了「突然」二字後，全場直接默契接唱師兄五月天的〈突然好想你〉，相當逗趣；他們也特別帶來鍍金後首發單曲〈就說你想說的〉。

台下有一位英國歌迷即使不懂中文，卻非常著迷哲謙的鼓聲節奏，尤其〈愛人錯過〉是他的通勤BGM，陪伴每天開車的時光，告五人表示：「每次巡迴都會收到歌迷真摯的故事，真的很開心我們的歌能成為大家生活的一部分，對我們來說非常有意義，也是我們的快樂泉源！」

▲▼告五人倫敦演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲告五人朝聖「艾比路」。（圖／相信音樂提供）

告五人除了是第一次到倫敦開唱，同時也是第一次來到英國。他們趁著空檔走走，更來到全世界樂迷必來朝聖的「艾比路」，在路口開心合影，致敬傳奇搖滾樂團披頭四，雲安許願說道：「看到傳奇錄音室，也想著新專輯很想來到艾比路錄音！」此話一出立刻引起尖叫，犬青接著說：「許願明年新專輯發布時，可以再回到倫敦演出！」哲謙則先透露：「這次來到倫敦我們把握每一分每一秒，還先拍了MV！大家好好期待明年新專輯！」

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