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伊朗電影「不戴頭巾、和男人喝酒」爭議演出！　導演夫妻檔遭政府軟禁

記者蕭采薇／綜合報導

電影《我最喜歡的蛋糕》由揚名國際影壇的伊朗夫妻檔導演瑪莉雅姆莫卡達（Maryam Moghaddam）、貝塔什薩納哈（Behtash Sanaeeha）執導。片中挑戰了伊朗電影的演出禁忌－不戴頭巾、與男人飲酒共樂，甚至挖苦「道德警察」，卻導致這對夫妻檔名導迄今仍遭到伊朗政府軟禁，且兩度不准出境。

▲《我最喜歡的蛋糕》夫妻檔名導展現伊朗女性真實形象，卻遭政府軟禁。（圖／海鵬提供）

▲《我最喜歡的蛋糕》中挑戰伊朗電影演出禁忌，引發極大爭議。（圖／海鵬提供）

《我最喜歡的蛋糕》敘述一位年長女性在伊朗社會裡的寂寥生活，以及她勇敢追求愛情的故事。女主角莉莉法哈德普爾（Lily Farhadpour）呈現了女性在當前伊朗社會變革中的重要角色，在伊朗引發極大爭議，卻在世界大受歡迎。不僅榮獲柏林影展金熊獎提名，更連奪國際影評人費比西獎、天主教人道精神獎等雙料大獎。

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▲《我最喜歡的蛋糕》夫妻檔名導展現伊朗女性真實形象，卻遭政府軟禁。（圖／海鵬提供）

▲記者出身的伊朗女星莉莉法哈德普爾，在《我最喜歡的蛋糕》片中飾演女主角「瑪欣」。（圖／海鵬提供）

故事講述了許多伊朗中產階級女性的日常生活故事，深刻貼近了她們隨著年齡的增長所經歷的孤獨感，以及生命中曾經擁有的美好瞬間。記者出身的女星莉莉法哈德普爾，片中飾演女主角「瑪欣」，只因為在殘酷的社會中，敢於等待並實現幸福夢想而受到懲罰，即使得到了那塊蛋糕，但她卻永遠也吃不到。

▲《我最喜歡的蛋糕》夫妻檔名導展現伊朗女性真實形象，卻遭政府軟禁。（圖／海鵬提供）

▲《我最喜歡的蛋糕》展現伊朗女性真實形象，導演卻因此遭政府軟禁。（圖／海鵬提供）

伊朗女性的真實形象，自1979年伊斯蘭革命以後，在伊朗電影中就被禁止呈現。《我最喜歡的蛋糕》是在伊朗爆發「婦女、生命、自由」抗議活動時秘密拍攝。導致這對夫妻檔名導瑪莉雅姆莫卡達、貝塔什薩納哈，迄今仍遭到伊朗政府軟禁，且兩度不准出境。但他們交出了這部充滿愛心的溫柔感人的傑作，並將希望埋藏在目前仍無法生長的地方，《我最喜歡的蛋糕》將於11月29日全台上映。

▲《我最喜歡的蛋糕》夫妻檔名導展現伊朗女性真實形象，卻遭政府軟禁。（圖／海鵬提供）

▲《我最喜歡的蛋糕》導演夫妻檔瑪莉雅姆莫卡達、貝塔什薩納哈。（圖／海鵬提供）

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