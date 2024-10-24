Matzka樂團粉專突PO情緒文！　找律師反擊胡德夫公司…小編急道歉

記者陳芊秀／綜合報導

73歲「民歌之父」胡德夫將於26日在台北中山堂舉行音樂會，昨日（23）突然發文「臉書真的有病了，合法正規的演唱會廣告被檢舉是詐騙把我停權，綠營網軍你嘛咖差不多哩，這周六，台北市中山堂中正廳售票，兩廳院售票系統，有興趣來看的親朋好（友）請私訊」。且該則發文同步在「MATZKA樂團」、「無非文化」粉專曝光，引發議論，樂團MATZKA主唱Matzka發聲明回應。

▲MATZKA主唱Matzka發律師聲明，回應胡德夫粉專發文事件。（圖／翻攝自臉書）

Matzka主唱發文：「MATZKA樂團粉專在多年前我們就被移除管理權限，發生這種事我們也很無奈，請大家告訴大家，我不是針對胡德夫老師，我們很尊敬您，請您幫我們跟您公司說不要再用我們的舊粉絲專頁來發文了，你們要用就拿去用，但是把粉絲專頁名稱改掉！」

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▲Matzka發律師聲明。（圖／翻攝自臉書）

同時Matzka透過律師發聲明，自 2015年2月起全面終止與無非文化有限公司（下稱「無非公司」）間之一切經紀合作關係，無非公司業無權代表 Matzka 先生處理任何事務，亦無權經營「MATZKA 樂團」臉書粉絲專頁。對於未經同意，再以「MATZKA 樂團」臉書粉絲專頁對外發文之行為無法認同，並保留法律追訴權。同時任何人皆無權冒用 Matzka 先生之名義對外發表言論，倘再有冒用 Matzka 先生名義之情事，十一音像公司及 Matzka 先生將依法究辦，絕不寬貸。

「MATZKA樂團」粉專小編發文，為自己個人臉書設定錯誤一事向大眾道歉，但內容提及「本粉絲頁從未代表Matzka個人發言，也無此意圖。Matzka先生可能跟當年一樣忘了MATZKA樂團是由四個團員組成與Matzka個人是有區別的。而樂團名稱也非由其個人所有，當初合約約定樂團名稱由公司與團員共有，而退出的團員則無條件放棄團名使用權將團名移轉給公司及其他團員，Matzka先生是第二位離開並單飛的團員。律師聲明恐昧於事實」。經過此事件，小編表示未來粉專會改名，為關注台灣東部與原住民族相關資訊的園地，如對此範疇無興趣的朋友可以取消關注，倘若更名不成將會申請註銷此粉絲頁。同時也向牽連到的胡德夫道歉。

▲發文小編道歉，並稱誤將個人臉書設定錯誤連動到粉專。（圖／翻攝自臉書）