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《黑帶出勤中》金宇彬化身武道事務官　劇情影射N號房、趙斗淳事件

文／人物誌

Netflix熱播韓國電影《黑帶出勤中》（韓語又譯：武道事務官）。故事講述著一個擁有高超武打能力的躺平小子，原本過著無憂無慮的生活，卻在某一天因為自己的見義勇為，而找到人生不同的目標與興趣，意外的當起一位武道事務官。

由熱門影集《獵犬》導演金周煥擔任編劇並執導，金宇彬與金成均主演，題材新穎、節奏明快，幽默搞笑的對話與劇情，讓電影一上線即攻佔排行榜數周。劇中緊張刺激的武打動作，更是讓不少觀眾覺得有以往武打港片的水準。

▲金宇彬主演《黑帶出勤中》。（圖／Netflix ，下同）

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只想簡單生活的武術奇才，意外成為武道事務官

生活態度有著現代年輕人特質的李政道（金宇彬飾）平日的生活就是與朋友在網咖玩遊戲、喝酒聊天、偶爾幫父親送外賣。生活愜意自在，沒有太多目標與夢想，唯一堅持的是做會讓自己快樂的事，像是「武打」就是他熱愛的事情之一。

擅長武術的他，是柔道三段、跆拳道三段、劍道三段的武打奇才。熱心助人的他，某天在路上救了一位被歹徒襲擊的武道事務官，身手不凡的他，因此被緩刑監督官金宣民（金成均飾）發掘，以「武打」為樂的李政道，有了揮灑興趣的舞台，他的人生也展開了一場新體驗。

冷門職業介紹，案件皆與真實事件有關

「武道事務官」是一般人都不熟悉的職業。他們的主要職責是與「緩刑監督官」搭檔合作，透過定位監督配戴電子腳鐐的人，只要發現異狀，兩人就要一同出勤，阻止關注對象再度犯罪。

劇中金宇彬與金成均兩人化身武道與緩刑事務官，一文一武的組合，展現了兩人各自的所長，在阻止罪犯的同時，也深刻的描繪出這個冷門職業的心路歷程與工作經驗。在人民看不到的地方，還有一群人日以繼夜的守候大家的安全。

電影的犯罪議題聚焦在「兒童性犯罪」上，劇中的案件都與韓國的真實社會事件有關，像是近年震驚世界的N號房事件、趙斗淳事件等，都能在劇中看見令人不寒而慄的故事情節。電影在介紹冷門職業的同時，也一同探討韓國的兒童性犯罪問題。

《黑帶出勤中》用詼諧的態度探討犯罪議題，著墨的點除了職業本身外，也在主角身上加入了現代年輕人的生活哲學：「做自己覺得快樂的事。」因為快樂而有更多動力去支撐，也因此有更多機會能做自己想做的事，就像李政道一樣，熱愛武術，而成為守護人民安全的武道事務官。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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人物誌, 電影, 金宇彬, 黑帶出勤中

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