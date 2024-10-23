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馬國畢欠5000萬巨債「兼職三份工」！當搬家工人日賺1000　近況曝光

記者孟育民／台北報導

馬國畢2013年因簽賭欠下5000萬的龐大債務，之後一直積極還債，不斷尋求新的收入來源，甚至打三份工。今年6月透露還有600萬的債務未清，近日還被發現在林口幫人搬家，辛苦扛家具的畫面被捕捉到，引起外界關注。馬國畢在節目《命運好好玩》透露，不只當搬家工人，還擔任印刷廠業務，目前更在鑽研學習室內設計，偶偶也會拍多媒體影音，不在乎外界眼光。

▲▼反詐騙公益影集發佈會-馬國畢。（圖／記者周宸亘攝）

▲馬國畢日前被捕抓到在當搬家工人。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

馬國畢透露，因為有朋友開家具公司，需要隨車的搬家人員，所以自告奮勇幫忙，每出一趟車可以賺1千多元，「其實不難，就是體力活，我想說去試看看，也去看看人家豪宅，當作以後打拼的目標！」他過程中不覺得辛苦，反而心中充滿感激：「我覺得很好，我希望每天都有錢，日日進財，積少成多。在家耍廢也是一天，出去1000多塊、2000多塊，有錢賺都好。」

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▲▼馬國畢打三份工努力還債 。（圖／ 翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼馬國畢打三份工努力還債 。（圖／ 翻攝自YouTube／命運好好玩）

▲▼馬國畢打三份工努力還債 。（圖／ 翻攝自YouTube／命運好好玩）

馬國畢因為被捕捉當搬家工人，在網路創下高流量，他坦言因而當起家具業務，還有人指名要馬國畢親送家具，「如果來跟我買，我親送可以啊！真的感謝你們！」他說每個人為了家庭努力工作，都是很棒的，自己也仍在努力中。

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