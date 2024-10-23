妹妹生的「姓氏不同」不算傳宗接代！　小S聽馬力歐家況：太傳統了

記者張筱涵／綜合報導

藝人馬力歐近日在《小姐不熙娣》中與主持人小S談論到「傳宗接代」的家庭壓力，引發熱議。馬力歐透露，自己是家中獨子，父親曾對家族血脈的延續抱有期待。他說道：「因為我是獨子單傳，我如果沒有小孩就沒有了」，引來小S笑問：「你是說馬家就絕後嗎？」馬力歐隨即解釋，其實自己本姓卜，而非馬姓。

▲小S和馬力歐討論傳宗接代的話題。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



隨著話題深入，兩人討論到傳宗接代的傳統觀念。馬力歐提到，自己家中只有妹妹，因此父親對他有較大的期待。當小S表示：「妹妹生的也算是吧，小孩血液裡流的還是卜家的血啊」時，馬力歐回應：「可是他（指妹妹生的小孩）姓的就不是我們卜家的卜啊」，這讓小S忍不住仰天直呼：「好傳統喔！」

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馬力歐進一步分享，自己曾認為一定要生個兒子來「傳宗接代」，但當父親得知他第一胎是女兒後，父親也逐漸改變了心態說：「算了，什麼年代了還在傳宗接代，有就好了，健康就好。」

小S則表達了自己對傳宗接代的看法，她坦率表示：「不是，卜家消失又如何？比如說我姓徐，徐家消失又怎樣？」她認為姓氏的延續並非人生的重點，並分享自己的經歷：「我爸是唯一的兒子，然後生了3個女兒，所以徐家就沒了。」她還強調，雖然她生了女兒，但女兒的血液中依然有徐家的基因，「就算沒有又怎樣？」並坦言聽到這些「老派」的說法會感到驚恐。