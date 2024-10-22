金鐘視后跨界當電影監製！　改編都市傳說「靈異大廈」要上映了

記者黃庠棻／台北報導

多次獲得金鐘獎最佳女主角獎的尹馨近日在各個領域都有新成果推出，不只成為法國運動休閒風格品牌之友，穿上保濕、防曬、除臭又鎖水回春的「膠原蛋白衣」；她參演台語犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》大受好評，；她跨界共同監製的電影《鬼們之蝴蝶大廈》也即將上映。

▲尹馨成為法國運動休閒風格品牌之友。（圖／鏡藝宏海提供）



「無論社會階級如何劃分，人們都應該像孔雀魚一樣美麗地活著，不受外在環境影響。」尹馨為台語犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》引述這句台詞成了今年底的最強戲劇金句，讓各族群的女性大表認同，更讓孔雀魚成了新矚目女神級魚種。

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▲尹馨在《孔雀魚》挑戰全台語演出。（圖／公視台語台、華視提供）



平日，尹馨也為自己不受外在影響美麗地活著，受邀擔任法國運動休閒風格品牌之友感到非常開心，穿搭被視為指標性女神的她，笑自己最近宛如「鬆弛感的孔雀魚」， 她大讚台灣獨創科技面料，為華人女性所設計的無壓力和自在感， 打造完全不同量級的舒適度與拉伸力。

▲尹馨成為法國運動休閒風格品牌之友。（圖／鏡藝宏海提供）



尹馨在台語犯罪懸疑刑偵劇《孔雀魚》飾演的張亞男，從一名警察的妻子轉變為命案現場的清潔工，面對丈夫失蹤的現實，她展現出無比的毅力與堅韌。不僅反映了現實生活中無數女性的掙扎，也象徵著每位平凡小人物在黑暗中努力點亮微光的勇氣。因尹馨演技太過亮眼，向來以男粉居多的她，《孔雀魚》讓她大大的吸起了女粉，好多人肯定她演出女性的深層內在。

▲尹馨在《孔雀魚》挑戰全台語演出。（圖／公視台語台、華視提供）

此外，尹馨與億萬票房電影常勝軍吳明憲共同監製的《鬼們之蝴蝶大廈》，改編自都市靈異傳說，由曾拍攝過多部前衛驚悚電影的錢人豪執導，匯聚台、港、美眾多實力派演員大玩神秘符號，將於11月1日在台上映。

▲尹馨參與《鬼們之蝴蝶大廈》監製。（圖／劇匯文創提供）



《鬼們之蝴蝶大廈》故事靈異驚悚，在一座充滿秘密的大樓，聚集三教九流的住戶，只有走投無路的人才會住進來，而定檔海報上寫著「三界六道，中陰無門」，則是揭示了眾生在三界六道中不斷輪迴，在中陰狀態下無法找到固定的解脫之門，唯有通過修行和淨化業力，才能超越輪迴，達到解脫。蝴蝶大廈裡的住戶們個個有著不為人知的秘密，人鬼交界之處，幽暗陰晦成為日常，鬼們無所不在，然而鬼門一開，鬼們齊出。

▲尹馨參與《鬼們之蝴蝶大廈》監製。（圖／劇匯文創提供）