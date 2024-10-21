ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

網毒舌「她這麼沉怎麼拖」！馬思純狂瘦25公斤：老娘扛過來了

記者許逸群／台北報導

金馬影后馬思純、徐帆領銜主演的《煙火人家》，故事圍繞在孟家三代女性身上，每對母女之間各有不同的相處方式，馬思純飾演的「李衣錦」與徐帆飾演的「孟明瑋」，這對母女因為母親有著強烈控制欲而讓女兒喘不過氣，馬思純與母親之間常有摩擦。

▲《煙火人家》馬思純 。（圖／中天提供）

▲馬思純主演的《煙火人家》將在中天播出 。（圖／中天提供）

劇中媽媽總是打著「為妳好」的旗號，完全不尊重女兒的想法，就連外貌打扮都要管，甚至動手幫她剪瀏海。馬思純透露拍攝當下，「真的發自內心很想哭」，面對媽媽自作主張決定一切，極度覺得無力感，兩人劇中更爆發許多激烈爭吵的名場面，一吵架就賞女兒巴掌，觀眾都為「李衣錦」忿忿不平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《煙火人家》馬思純 。（圖／中天提供）

▲馬思純調整好身體，回到當年的巔峰狀態 。（圖／中天提供）

因劇情貼近生活而引發討論，觀眾也發現馬思純在劇中的模樣著實瘦了許多。過去她因身心狀態失調，在停工休養期間胖到近80公斤，後來靠著運動和節食，半年內甩掉整整25公斤。此次出現在螢光幕前，整個人回到當年演出《七月與安生》的巔峰狀態。

馬思純坦言「有很長時間是放棄自己的狀態」，她也分享之前電視劇《江照黎明》飾演被家暴的角色時，網友惡毒的評語「她這麼沉怎麼拖得動啊」讓她印象深刻。成功瘦下來後，首次露面走紅毯，她表示前一晚其實相當膽怯，「走上紅毯的瞬間那一刻我還挺爽的，我就覺得『老娘扛過來了』，我做到了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

推薦閱讀

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

Ella砸2.3億內湖置產！男星爆「跟張忠謀當鄰居」入手大直第一豪宅

唐綺陽運勢／水瓶「感情問題連環爆」射手桃花運旺！雙子理財運佳

唐綺陽運勢／水瓶「感情問題連環爆」射手桃花運旺！雙子理財運佳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

三上悠亞被拍「0偽裝吃阜杭豆漿」！超兇身材現形 8.6萬人朝聖讚爆

麥當勞送網紅《獵人》全套卡包炎上！展榮說錯2字遭出征　孫生怒：硬要

郝劭文赴陸「賺夠了」想帶妻小回台！　朱延平：他一年賺的比我一輩子還多

小優埋胸已婚男「神隱7天露面了」！深夜淚眼吐心聲：你好重要

洪榮宏破冰前妻　 21歲正妹愛女結婚「2個爸爸牽她進場」感人畫面曝

51歲黃立成變地產大亨！擁上億房產卻住20萬月租飯店　直擊約會輕熟女

柯佳嬿真的跳16蹲了！幽默回「很傷膝蓋」　甜閃坤達：多了看男團的眼光

楊銘威嗆老婆：《有生之年》就妳沒得！　方志友秒回「我有金馬獎」

Lulu連莊台北跨年主持！　超狂卡司曝光「韓女團Apink也來了」

林志玲曬下衣失蹤居家照！　抬腿飛踢「一字馬」辣翻全場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

馬思純, 煙火人家

讀者迴響

最新新聞更多

  1. HowHow拿到001號！　收《獵人》卡牌「拍出1劇情」網全服了：真粉無誤
  2. NanaQ極簡「2年沒穿內衣」！春光被看光 斷捨離19件事：很多女生在做
  3. 周杰倫大巨蛋「15萬張門票倒數開賣」　暴雷演出內容「放大升級」
  4. 履行承諾！BL泰劇《愛情羅勒香》 4男神將再次登台
  5. 郭書瑤韓國玩只穿bra「胸口雪白UU掉出來」！超香畫面瘋傳　茵聲急幫遮
  6. 金鐘獎收視出爐...吸460萬人觀看！　許瑋甯「得迷你視后」創最高點
  7. 網毒舌「她這麼沉怎麼拖」！馬思純狂瘦25公斤：老娘扛過來了
  8. 吳君如再度問鼎金馬影后！導演揭她「不收片酬先演出」
  9. 《擁月》女星南寶拉結婚了！未婚夫身分曝光　被驚喜求婚激動大哭
  10. 萁媽懷疑女婿「為錢娶妻」心疼落淚！ 　黃鐙輝暴走反擊：賭輸賣房哪裡有錢

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366