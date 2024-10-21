網毒舌「她這麼沉怎麼拖」！馬思純狂瘦25公斤：老娘扛過來了

記者許逸群／台北報導

金馬影后馬思純、徐帆領銜主演的《煙火人家》，故事圍繞在孟家三代女性身上，每對母女之間各有不同的相處方式，馬思純飾演的「李衣錦」與徐帆飾演的「孟明瑋」，這對母女因為母親有著強烈控制欲而讓女兒喘不過氣，馬思純與母親之間常有摩擦。

▲馬思純主演的《煙火人家》將在中天播出 。（圖／中天提供）

劇中媽媽總是打著「為妳好」的旗號，完全不尊重女兒的想法，就連外貌打扮都要管，甚至動手幫她剪瀏海。馬思純透露拍攝當下，「真的發自內心很想哭」，面對媽媽自作主張決定一切，極度覺得無力感，兩人劇中更爆發許多激烈爭吵的名場面，一吵架就賞女兒巴掌，觀眾都為「李衣錦」忿忿不平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲馬思純調整好身體，回到當年的巔峰狀態 。（圖／中天提供）

因劇情貼近生活而引發討論，觀眾也發現馬思純在劇中的模樣著實瘦了許多。過去她因身心狀態失調，在停工休養期間胖到近80公斤，後來靠著運動和節食，半年內甩掉整整25公斤。此次出現在螢光幕前，整個人回到當年演出《七月與安生》的巔峰狀態。

馬思純坦言「有很長時間是放棄自己的狀態」，她也分享之前電視劇《江照黎明》飾演被家暴的角色時，網友惡毒的評語「她這麼沉怎麼拖得動啊」讓她印象深刻。成功瘦下來後，首次露面走紅毯，她表示前一晚其實相當膽怯，「走上紅毯的瞬間那一刻我還挺爽的，我就覺得『老娘扛過來了』，我做到了。」