安芝儇「緊身潛水服」好身材全現形　下秒脫了！解放粉色比基尼

記者顧齊祐／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇，憑藉甜美的臉蛋以及火辣的身材，而有著「最強外掛」的稱號。時常在社群分享生活日常的她，近日曬出了她去海邊衝浪的美照，緊身泳衣完全藏不住火辣的身形，最後還不忘將緊身衣脫下，讓粉絲大飽眼福。

▲安芝儇曬出了去海邊衝浪的美照。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

安芝儇近日在Instagram分享了一系列去衝浪的美照，只見她將一頭長髮綁成了包包頭，穿上了貼身的潛水服，讓凹凸有致的身材完全現形。她時而坐在衝浪板上，時而泡在水裡，享受著衝浪的樂趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲緊身泳衣完全藏不住安芝儇的火辣身形。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



▲安芝儇享受著衝浪的樂趣。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

最後，安芝儇也將緊身的潛水服給脫下，大方露出裡面的粉色比基尼，展現出嫩白的肌膚與手臂線條，並將粉色的毛巾包住頭部、露出臉龐，對鏡頭微笑，可愛的模樣讓網友全都融化。

▲安芝儇將潛水服脫下，大方露出粉色比基尼。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



安芝儇的一系列照片發布後，也立刻吸引大批粉絲圍觀，並紛紛留言表示「這身材無法不佩服」、「真的美到讓人投降」、「喜歡健康美的小安」、「穿比基尼好性感」、「小安女神太美了，完美身材」。