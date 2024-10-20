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《此時此刻》槓龜9項戰犯找到了！　劉俊謙「犯一禁忌」眾人喊：原來是你

記者蕭采薇／台北報導

影集《此時此刻》在本屆金鐘獎入圍9項，可惜通通槓龜，不過慶功宴氣氛依然相當歡樂。Lulu（黃路梓茵）、劉俊謙、郭雪芙、楊銘威、許莉廷一同受訪，已經一段時間沒來台灣的劉俊謙開玩笑說，是為了喝「大奶微微」（大珍奶微冰微糖）來台，卻被虧說「因為喝珍珠才變遺珠」。

▲劉俊謙、郭雪芙、黃路梓茵、許莉廷、楊銘威出席《此時此刻》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉俊謙、郭雪芙、黃路梓茵、許莉廷、楊銘威，手上拿著「空氣獎座」。（圖／記者林敬旻攝）

Lulu錯過了人生首次的戲劇類金鐘新人獎，她坦言，前一天比較不緊張，「因為綜藝很多都是常見的朋友，今天的話，還是會有想上台的感覺，真的是很不一樣。」但沒拿獎也沒遺憾，「光是導演願意找我演戲我就很開心，畢竟全世界都知道就是我親了林柏宏。」

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▲黃路梓茵出席《此時此刻》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lulu錯過了人生唯一一次的的戲劇類金鐘新人獎。（圖／記者林敬旻攝）

不過Lulu也開玩笑說：「我們真的開始徹底沒緣分了！因為我整場唯一想尿尿的時候，剛好就是林柏宏上台頒獎的時候。」此次同樣擦身新人獎的許莉廷，被問到老闆柯震東得獎，是否有安慰她？許莉廷笑說：「我覺得老闆不會講安慰的話，我就只看到那條紅內褲放在桌上而已。」

▲許莉廷出席《此時此刻》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲許莉廷雖與獎項擦身而過，但很為得獎的老闆柯震東開心。（圖／記者林敬旻攝）

另外，劉俊謙本屆以《此時此刻》入圍金鐘影帝，他也沒有因此難過：「會有點失落，，但現在心裡覺得很難得，因為不知道下一次什麼時候才會再來到金鐘獎，而且這次我們只有演一集，不要貪心，已經很好了。」

▲劉俊謙、郭雪芙出席《此時此刻》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉俊謙、郭雪芙雙雙入圍男、女主角。（圖／記者林敬旻攝）

他更開玩笑說，久未來台灣，能喝到珍奶就滿足，卻被虧說「因為喝珍珠才變遺珠」，眾人也開玩笑大喊：「原來就是你！」氣氛相當歡樂。今年在影后獎項同樣鎩羽而歸的郭雪芙，被評審點名是第二名，她開心表示這已經是很大肯定。

▲楊銘威出席《此時此刻》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊銘威手上拿「空氣獎座」。（圖／記者林敬旻攝）

郭雪芙說：「我覺得最大不同飾演單親媽媽，和和以往角色不大一樣，算蠻大挑戰。」至於未來是不是不會想再演偶像劇類型，郭雪芙說：「不會排斥，但如果有更豐富的角色會比較想嘗試。」至於是否已和外籍男友分享？郭雪芙笑說：「他應該看不懂啦！」

▲劉俊謙、郭雪芙、黃路梓茵、許莉廷、楊銘威出席《此時此刻》慶功。（圖／記者林敬旻攝）

▲《此時此刻》槓龜九項，劉俊謙、郭雪芙、Lulu、許莉廷、楊銘威假裝哭哭。（圖／記者林敬旻攝）

 

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