ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

記者黃庠棻／台北報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心舉行，稍早典禮已經完美落幕，《不夠善良的我們》囊括4項大獎，包含迷你劇集／電視電影女主角獎、迷你劇集／電視電影男配角獎、戲劇類節目造型設計獎以及戲劇原創歌曲獎。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-不夠善良的我們合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《不夠善良的我們》慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

稍早，《不夠善良的我們》在南港萬怡酒店舉行慶功宴，連兩屆奪得迷你視后的許瑋甯坦言比起典禮剛結束，目前的心情已經有比較平復一點，不過本來希望可以跟林依晨一起手牽手領獎的，因為「沒有簡慶芬就沒有Rebecca」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼17迷你劇集(電視電影)女主角獎-許瑋甯/不夠善良的我們。（圖／記者黃克翔攝）

▲許瑋甯奪得迷你視后。（圖／記者黃克翔攝）

而許瑋甯再一次奪下迷你劇集最佳女主角寶座，第一時間就收到老公邱澤的語音訊息，露出害羞微笑說道「他一直重複說很開心」、「他心情好像比我自己得獎還要開心」，更透露平時老公私底下講話很溫柔，但這次恭喜的語音訊息聽起來有激動一些。

▲邱澤、許瑋甯閃電結婚，震驚全台。（圖／翻攝邱澤、視網膜臉書）

▲許瑋甯奪得視后，邱澤傳訊恭喜。（圖／翻攝邱澤臉書）

而林依晨雖然沒有得獎，但仍表示自己本來就覺得許瑋甯會得獎，而這一次好友鄭元暢、楊謹華都是出道多年首度奪獎，她在台下忍不住落淚，直呼「看到好朋友得獎，我哭很慘」。

▲▼ 1020公廣集團金鐘慶功-許瑋甯,林依晨。（圖／記者黃克翔攝）

▲許瑋甯、林依晨出席慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

此外，柯震東第一次奪得金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎，他表示自己目前還沒有想到獎金要怎麼使用，談到過去入圍多次金馬獎但都落馬，大方坦言「只要入圍就想拿」，所以得獎後不會有太多壓力，會繼續把演藝工作做好。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

推薦閱讀

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

金鐘獎／吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性

金鐘獎／吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘獎／許瑋甯領獎「狂冒一舉動」！網眼尖：以為要謝肚中小孩 PTT掀論

金鐘獎／許瑋甯領獎「狂冒一舉動」！網眼尖：以為要謝肚中小孩 PTT掀論

金鐘獎／許瑋甯得獎謝老公「邱澤超閃回應了」！罕見示愛：我以太太為傲

金鐘獎／許瑋甯得獎謝老公「邱澤超閃回應了」！罕見示愛：我以太太為傲

金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

金鐘獎／黃柏雄意外身亡「遺孀現身跟資方提4請求」：別邊拍邊改！全場鼓掌

金鐘獎／黃柏雄意外身亡「遺孀現身跟資方提4請求」：別邊拍邊改！全場鼓掌

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹

金鐘獎／劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」　遺孀、炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了

金鐘獎／吳慷仁「我是幸福的」奪視帝！缺席有話想說：容忍了我的任性

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎

金鐘獎／許瑋甯領獎「狂冒一舉動」！網眼尖：以為要謝肚中小孩 PTT掀論

金鐘獎／許瑋甯得獎謝老公「邱澤超閃回應了」！罕見示愛：我以太太為傲

金鐘獎／爸爸謝祖武只給61分！　21歲謝展榮拿獎「上台致詞沒謝他」

金鐘獎／許瑋甯「奪迷你視后」激動泛淚！哽咽謝邱澤：他是我的最佳隊友

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金鐘獎, 金鐘59慶功宴, 金鐘59, 第59屆金鐘獎, 2024金鐘獎, 不夠善良的我們, 林依晨, 許瑋甯, 柯震東, 賀軍翔, 邱澤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 拯救經營不善餐廳、解決海帶過剩　白種元締造韓食傳奇
  2. 吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　「抹掉臉頰淚水」喊話了
  3. 金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭
  4. 金鐘獎／楊謹華槓龜7次終破蛋！許瑋甯再奪視后　典禮爆8亮點
  5. 金鐘獎／林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！　網感動：真的好姊妹
  6. 金鐘獎／《有生之年》勇奪最佳戲劇！　林心如感動：上次上台是9年前
  7. 金鐘獎／楊貴媚奪視后「錯愕上台」！哽咽笑了：得金鐘不會漲價
  8. 金鐘59戲劇完整得獎名單！楊謹華32年來首奪金鐘　《八尺門》奪7獎
  9. 直擊／65歲胡瓜豁出去！　萬人面前一舉動...張清芳唱不下去中斷演出
  10. 金鐘獎／《有生之年》勇奪最佳導演獎！　方志友台下大哭

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366