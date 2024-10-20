許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光　林依晨金鐘典禮大哭

記者黃庠棻／台北報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心舉行，稍早典禮已經完美落幕，《不夠善良的我們》囊括4項大獎，包含迷你劇集／電視電影女主角獎、迷你劇集／電視電影男配角獎、戲劇類節目造型設計獎以及戲劇原創歌曲獎。

▲《不夠善良的我們》慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

稍早，《不夠善良的我們》在南港萬怡酒店舉行慶功宴，連兩屆奪得迷你視后的許瑋甯坦言比起典禮剛結束，目前的心情已經有比較平復一點，不過本來希望可以跟林依晨一起手牽手領獎的，因為「沒有簡慶芬就沒有Rebecca」。

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▲許瑋甯奪得迷你視后。（圖／記者黃克翔攝）

而許瑋甯再一次奪下迷你劇集最佳女主角寶座，第一時間就收到老公邱澤的語音訊息，露出害羞微笑說道「他一直重複說很開心」、「他心情好像比我自己得獎還要開心」，更透露平時老公私底下講話很溫柔，但這次恭喜的語音訊息聽起來有激動一些。

▲許瑋甯奪得視后，邱澤傳訊恭喜。（圖／翻攝邱澤臉書）

而林依晨雖然沒有得獎，但仍表示自己本來就覺得許瑋甯會得獎，而這一次好友鄭元暢、楊謹華都是出道多年首度奪獎，她在台下忍不住落淚，直呼「看到好朋友得獎，我哭很慘」。

▲許瑋甯、林依晨出席慶功宴。（圖／記者黃克翔攝）

此外，柯震東第一次奪得金鐘獎迷你劇集最佳男配角獎，他表示自己目前還沒有想到獎金要怎麼使用，談到過去入圍多次金馬獎但都落馬，大方坦言「只要入圍就想拿」，所以得獎後不會有太多壓力，會繼續把演藝工作做好。