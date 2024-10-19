ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

記者蔡琛儀／桃園報導

謝和弦和老婆陳緗妮愛情長跑4年多，走過風風雨雨，終於在2021年登記結婚，直到今（19日）才正式舉辦婚宴，席開20桌。而夫妻倆最近也都瘦了不少，陳緗妮說因帶小孩、親餵母乳瘦了不少，但上圍依然傲人，目前罩杯達到34E。

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝和弦、陳緗妮今補辦婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

而謝和弦則為了要出新專輯瘦了5公斤，自虧：「我前陣子像NONO，有雙下巴，現在就是為了發片而努力。」他笑說之前變胖，是因為幸福肥，「因為我都幫忙吃月子餐，女兒吐出來的（食物）我也吃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝和弦說，自從女兒出生，自己的躁鬱症就沒再發作，雖然還是要吃藥，但病況控制得很好，表示女兒就是最好的治療藥物。是否會想再拼第三胎？夫妻倆表示想等女兒大一點再說，因為現在小女兒很黏她，都要黏在她身上才能睡得著，大女兒吃醋時就是謝和弦負責哄她。而他們夫妻也沒有分房睡，是買雙人床加大再加一張單人床，一家四口幸福擠在一起睡覺。

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦、陳緗妮都瘦了不少。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

兩人感情穩定，除了在婚禮籌備過程中幾乎都沒有吵過架，陳緗妮也甜蜜表示：「自從女兒出生，我們都沒有吵過架。」謝和弦說，自己每天都會對家人告白「我愛你」，女兒也在耳濡目染之下，常常嘴甜讚美他們。

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮小物送泰奶、烏龍茶調酒，環保杯套。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

推薦閱讀

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

金鐘獎／Sandy胸前全開「超兇」坤達罕放閃柯佳嬿！3hrs爆5亮點

許維恩比基尼炸出「傲人車頭燈」　逆天辣照甜讚老公：瞬間進步了

許維恩比基尼炸出「傲人車頭燈」　逆天辣照甜讚老公：瞬間進步了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金鐘獎／吳姍儒「只穿bra」超巨車頭燈外露！吳宗憲一看當眾開罵

吳姍儒金鐘沒看手卡！數字分析一講4分鐘…網：生完記憶力這麼好

爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」！　慘遭炎上經紀人回應了

Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」　出現離世2年余苑綺…三立曝原因

澎恰恰奪金鐘「吐扛債心聲」：許多難堪無法解釋！　一路哭到後台

快訊／警方證實連恩生前吸食「強烈迷幻藥」　產生幻覺從三樓跳下

金鐘獎／《超級夜總會》奪獎內幕曝光…吳宗憲僅差一票！小S第二輪慘敗　

金鐘獎／坤達得獎喊「老婆❤」結巴了！　16字公開放閃柯佳嬿超甜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

謝和弦, 陳緗妮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 接棒蕭敬騰世紀婚！　謝和弦婚禮當眾大吼：陳緗妮是我老婆
  2. 金鐘獎／曾敬驊影迷提早4天卡位！　《不良執念》應援團擠爆紅毯
  3. 林襄絕美公主造型會粉絲　被傳婚訊　現場公布婚紗
  4. 何如芸23歲「激似蔡依林」嫩照流出！　憶拍戲辛酸：4月未回家
  5. 楊繡惠和解徐乃麟遭酸「莊孝維」　正面反擊：好言對話你出口成髒
  6. Rosé新歌太猛！火星人高舉南韓國旗唱「乾杯」　韓網炸了：瘋掉
  7. 許維恩比基尼炸出「傲人車頭燈」　逆天辣照甜讚老公：瞬間進步了
  8. 鍾明軒校園拍片「警衛遭調職真正原因曝」！　經紀人二度發聲道歉校方
  9. 金鐘59／戲劇類頒獎禮4看點！　6神劇入圍「神仙打架」紅毯先尖叫
  10. 范冰冰搭上金馬導演！　主動求合作「被糟蹋成垃圾」：我奉陪到底

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366