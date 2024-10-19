曾胖到像NONO...謝和弦風光二婚暴瘦！　陳緗妮「挺E級兇器」辣翻

記者蔡琛儀／桃園報導

謝和弦和老婆陳緗妮愛情長跑4年多，走過風風雨雨，終於在2021年登記結婚，直到今（19日）才正式舉辦婚宴，席開20桌。而夫妻倆最近也都瘦了不少，陳緗妮說因帶小孩、親餵母乳瘦了不少，但上圍依然傲人，目前罩杯達到34E。

▲謝和弦、陳緗妮今補辦婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

而謝和弦則為了要出新專輯瘦了5公斤，自虧：「我前陣子像NONO，有雙下巴，現在就是為了發片而努力。」他笑說之前變胖，是因為幸福肥，「因為我都幫忙吃月子餐，女兒吐出來的（食物）我也吃。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝和弦說，自從女兒出生，自己的躁鬱症就沒再發作，雖然還是要吃藥，但病況控制得很好，表示女兒就是最好的治療藥物。是否會想再拼第三胎？夫妻倆表示想等女兒大一點再說，因為現在小女兒很黏她，都要黏在她身上才能睡得著，大女兒吃醋時就是謝和弦負責哄她。而他們夫妻也沒有分房睡，是買雙人床加大再加一張單人床，一家四口幸福擠在一起睡覺。

▲▼謝和弦、陳緗妮都瘦了不少。（圖／記者湯興漢攝）

兩人感情穩定，除了在婚禮籌備過程中幾乎都沒有吵過架，陳緗妮也甜蜜表示：「自從女兒出生，我們都沒有吵過架。」謝和弦說，自己每天都會對家人告白「我愛你」，女兒也在耳濡目染之下，常常嘴甜讚美他們。

▲▼謝和弦、陳緗妮婚禮小物送泰奶、烏龍茶調酒，環保杯套。（圖／記者湯興漢攝）