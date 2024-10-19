接棒蕭敬騰世紀婚！　謝和弦婚禮當眾大吼：陳緗妮是我老婆

記者蔡琛儀／桃園報導

謝和弦和老婆陳緗妮愛情長跑4年多，走過風風雨雨，終於在2021年登記結婚，直到今（19日）才正式舉辦婚宴，席開20桌，星友包括玖壹壹、蕭淑慎夫妻、李芷婷、曾治豪等人出席。在拍照時，謝和弦更突然大吼：「陳緗妮是我老婆！」向前陣子也在婚禮上對老婆大喊告白的蕭敬騰致敬。

▲▼謝和弦、陳緗妮今天補辦婚禮。（圖／記者湯興漢攝）

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不過被問到後面婚禮致詞時，是否也會這樣當場大喊？謝和弦笑說：「不會啦，這不是我的風格，哈哈，每個人都有自己的風格，」也說今晚婚禮希望不想太感性，「要歡樂，不要哭哭啼啼的，這麼開心的日子，而且我們最主要想辦給女兒看。」致詞內容則會念寫給老婆的歌，謝和弦表示：「希望賓客好好吃飯就好，這些親朋好友都是在很多人不看好我們的時候支持我們，所以要好好請他們吃飯。」

而大女兒謝音悅也會擔任花童之一，下午已經興奮的跑到婚宴會場，甚至幫忙佈置粉絲祝福牆。而女兒看到夫妻倆穿上西裝、婚紗，也嘴甜說：「媽媽漂亮、爸爸好帥。」讓謝和弦直呼：「這是我最近最開心的事！」

▲謝和弦、陳緗妮走過風風雨雨修成正果。（圖／記者湯興漢攝）

夫妻倆透露，這次婚宴花了上百萬，且小倆口不收禮金，謝和弦笑說：「因為不想欠人情，這樣做最簡單。」而婚禮都由陳緗妮一手打點，但兩人工作都很忙碌，昨晚都還在跑校園演出，甚至今天到會場了還在處理進場影片及音樂，至於謝和弦則被虧負責出一張嘴及出錢，不過今天陳緗妮因為婚禮的事有些不開心，謝和弦還安撫老婆：「我說大喜之日不能生氣，新娘子要漂漂亮亮的。」