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Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Jessi近日因同行友人對一名未滿18歲粉絲施暴，她雖沒有動手，但當下視而不見離開現場，冷漠態度引起一片譁然。她事後強調自己不認識施暴者，怎料，韓媒卻挖出她與疑似為施暴當時人的合照，她親暱地被男方背在身上，還嘟起嘴索吻，令大批網友憤恨不已，直指她在說謊，如今連公司都突然宣布解約，形象盪落谷底。

▲▼ ▲▼Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼一名粉絲想與Jessi合照，沒想到被同行者無理由暴打。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼ ▲▼Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約。（圖／翻攝自JTBC）

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Jessi日前被曝光一則監視錄影器，她雖有上前攔住施暴者，但沒多久就離開了現場，該名施暴者後來被挖出身份疑似為製作人KOALA，Jessi口口聲聲表示「他（施暴者）是中國人，和我們沒有任何關係，他是其中一位製作人的朋友，我不認識」，但近來卻遭到網友挖出她與製作人KOALA的親密合照，她被背在男方身上，另一張照片裡，她還依偎在男方的胸膛裡，看起來關係不一般。

▲▼Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約。（圖／翻攝自韓網）

▲▼Jessi聲稱不認識施暴男，卻被挖出兩人的合照，男子手上刺青遭比對。（圖／翻攝自韓網）

▲▼Jessi挨轟撒謊「疑早認識施暴男」　遭挖索吻親密照、公司閃電解約。（圖／翻攝自韓網）

施暴疑雲鬧得滿天飛，Jessi與經紀公司DOD的合約也出現異動，公司18日對外證實雙方合約到期，「公司與Jessi討論了很久未來活動的動向，但基於Jessi的請求，在深思熟慮之後決定於2024年10月18日結束合約，雖然只有合作很短的時間，但謝謝與我們一起同行的Jessi，為她的未來獻上真心的應援」。

Jessi與經紀公司DOD簽約才1個月，卻終止合作，如今又爆出施暴疑雲案，雪上加霜。由於遭毆的A粉絲未滿18歲，現Jessi與同行的製作人共4人被列為被告，她16日以被告身份出席警局，針對施暴者身份，她再次表示不認識施暴者：「希望快點找到打人的人，讓他可以受罰，我會把我知道的事情告訴警方再出來。」

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