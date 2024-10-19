爸爸帶你回家⋯連恩父親現身「愛子喪命處」　哀戚親吻照片痛別

記者蕭采薇／綜合報導

英國天團一世代（One Direction）成員連恩（Liam Payne）於阿根廷布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲。在經過長時間的舟車勞頓，連恩的父親從英國抵達阿根廷，除了暸解案情外，他也特地向現場守候的粉絲致意。

▲連恩的父親現身愛子離世的飯店，並向粉絲們致意。（圖／路透）

連恩在異鄉意外身亡，他的父親傑夫佩恩（Geoff Payne）前往阿根廷，並在英國領事官和警衛的陪伴下來到了愛子離世的飯店。傑夫除了被外媒目擊現身在連恩墜樓的陽台外，也現身在粉絲在飯店聚集地，該處已形成一個臨時的祭壇。

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▲連恩的父親觀看現場粉絲留下的卡片和照片。（圖／路透）



傑夫除了簡單的感謝粉絲外，並未多說什麼，只是靜靜的佇足觀看，期間也會拿起卡片端詳，或是拿起連恩的照片親吻，喪子之痛溢於言表，更是令現場粉絲難過落淚。

▲連恩的父親觀看現場粉絲留下的卡片和照片。（圖／路透）

據綜合外電報導，連恩的父親已經完成了認屍，確認了兒子的身份，除了將取回連恩的私人物品外，也將安排將兒子的遺體運回英國。連恩的親屬也於先前於聲明中表示：「我們的心碎了，連恩將永遠活在我們的心中，我們會永願記住他善良、有趣和勇敢的靈魂。」

▲連恩於阿根廷墜樓離世，享年31歲。（圖／路透）

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