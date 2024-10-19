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金鐘獎／吳姍儒主持網狂讚「首吐心聲」！　爆產後吳宗憲失聯13小時真相

記者孟育民／台北報導

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮於18日圓滿落幕，今年的典禮由還在坐月子的吳姍儒（Sandy）挑樑主持，無論是氣場、口條、台風都獲得觀眾肯定，事後她坦言，直到典禮最後一天都還在寫主持稿，甚至在彩排時還改了兩三個版本，「邊寫邊懷疑自己，又覺得還是要努力相信，三立團隊真的好用力相信我，好用力給我鼓勵，謝謝你們。」

▲▼吳姍儒、吳宗憲出席《小明星大跟班》慶功宴。（圖／記者江國輝攝）

▲吳姍儒、吳宗憲出席《小明星大跟班》慶功宴。（圖／記者姜國輝攝）

吳姍儒產後不到一個月就復出，主持獲得滿堂彩，可惜父女搭檔的《小明星大跟班》無緣奪下主持人獎，兩人18日深夜出席慶功宴，吳宗憲不忘安慰女兒：「不要在意，沒得獎要慢慢要習慣。」吳姍儒則直球回嗆：「那是你，我為什麼要習慣！」

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▲▼吳姍儒、吳宗憲出席《小明星大跟班》慶功宴。（圖／記者江國輝攝）

▲吳宗憲安慰吳姍儒。（圖／記者姜國輝攝）

吳姍儒表示沒得獎不會想掉淚，「沒有想哭欸，剛剛坐在哪，是死亡之組，整個人還在想等一下要講什麼，有點太混亂。」才剛生下女兒「蒔五」的她，被問到是否還要生下一胎，吳宗憲打趣要吳姍儒的老公不要再闖禍了，「生2個就好，生小孩太辛苦了！」

▲▼吳姍儒、吳宗憲出席《小明星大跟班》慶功宴。（圖／記者江國輝攝）

▲吳姍儒主持金鐘獲得好評。（圖／記者姜國輝攝）

吳姍儒也趁機爆料，吳宗憲在她產後消失13小時，甚至傳訊息也已讀不回，原因是他打麻將連莊、自摸、碰碰胡，那輪贏了75台，「13個小時後突然出現在我的病床旁邊，說他有感應到我生了，我想說我不是有PO文嗎？」

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