崔佩儀聚會驚見「梁朝偉初戀」現身　合體陳美鳳掀網回憶！

記者顧齊祐／綜合報導

59歲女星崔佩儀跨足戲劇及綜藝節目領域，她與美籍韓裔老公Sam結婚將近23年，平時也會在社群記錄生活，與粉絲分享日常。近日她就在社群曬出了與陳美鳳等人聚會的合照，其中還了驚見香港女星曾華倩，掀起了網友們討論。

▲崔佩儀與陳美鳳、曾華倩合作出演《牽手出頭天》而結下了好交情。（圖／翻攝自Facebook／崔佩儀）



崔佩儀與陳美鳳、曾華倩合作出演電視劇《牽手出頭天》而結下了好交情，昨（17）日她就在Facebook曬出了幾人聚會的照片，也把藍心湄一起找來並寫道「30年前中視八點檔（牽手出頭天）跟香港玉女曾華倩、台灣大美女陳美鳳一起合作，今天美鳳做東把台灣時尚教主藍心湄也一起請來，有個難忘開心的聚會」。

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▲崔佩儀曬出了幾人聚會的照片。（圖／翻攝自Facebook／崔佩儀）



而合照中最讓人震驚的是梁朝偉的初戀曾華倩也在其中，兩人當年因在無綫藝員訓練班而相識相戀，交往長達了6年之久。可以看到久沒露面的曾華倩肌膚仍然保養得很好，氣色相當紅潤，完全看不出來已經59歲了。

▲陳美鳳回味「還記得那時候好多人想追妳」。（圖／翻攝自Facebook／崔佩儀）



貼文一出後，吸引了大批網友朝聖留言「哇～好久不見曾華倩了，還是一樣的美麗」、「美女難得聚在一起」、「美好的回憶，又能再相聚」。陳美鳳也現身留言區寫道「美好回憶，還記得那時候好多人想追妳」，崔佩儀則笑回「往事只能回味」。