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打火英雄→酒吧調酒師！夏騰宏「一對一練習」帥到連酒保都被圈粉

記者黃庠棻／台北報導

台劇《妮波自由式》還未上線就引發觀眾熱烈期待，宣傳活動更是卯足全力，串連12家台灣知名特色酒吧，搶先在戲劇上線前獨家推出戲劇聯名調酒，同時呼應劇情的內容與主旨。為了不與市面上的調酒口味重疊，劇組更重金禮聘世界級王牌調酒師Allen創作8款為戲量身打造的調酒。

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲林思宇、張書豪、陸夏、莊凱勛主演《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》公開新角色夏騰宏，他為了忠實呈現戲中飾演的調酒師角色，劇組在開拍前就請來調酒老師與他一對一教學，拍攝現場更針對手部動作來回示範。除了調酒動作的講究，也花費大量時間尋訪台北各式酒吧，他總是選擇吧台區位置，冒充顧客近距離觀察調酒師的一舉一動，夏騰宏笑稱「調酒師應該覺得我一直在打量他們，又不主動靠近，讓我意外被請了好幾次酒，也算是意外的收穫」。

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▲《妮波自由式》夏騰宏、張書豪、林思宇、陸夏。（圖／紅杉娛樂提供）

▲夏騰宏在《妮波自由式》飾演酒保。（圖／紅杉娛樂提供）

為了熟悉前台工作及調酒手勢，夏騰宏還透過開店的朋友，借用打烊時段練習姿勢，敬業程度連調酒師都被妥妥地圈粉。他也透露，從打火英雄到酒吧調酒師，飾演職人類型的角色總讓他散發出額外的專業魅力，在戲裡還藉著調酒師身分，透過調酒傳遞情意給他心儀的對象，實在是新形態告白。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

在《妮波自由式》中飾演女主角Pony的林思宇，與阿軒（陸夏飾）和小志（張書豪飾）常常於下班後流連於Mama（莊凱勛飾）開設的瘋狂酒吧AS Bistro中，為此劇組特別重金於攝影棚中打造出一間AS酒吧，四人友情更是在此場景展露無遺。三人下班後都習慣來找Mama吐感情的苦水，天南地北聊感情瞎事，而Mama總能見怪不怪的以心靈導師之姿給出智慧諫言，這一切都讓一旁看在眼裡的調酒師阿介有了調酒創作的靈感，時不時地遞上一杯特調，而往往答案就在一飲而盡後。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

林思宇、張書豪、陸夏笑說某次因為拍攝時需要共飲一杯名稱為「White Lies」 的調酒而反目成仇，張書豪回想「上戲前都說這杯會留給我喝，結果一喊卡，就瞬間被她們兩個喝光」；而陸夏也表示，在現場看著調酒師用神乎其技的動作調出一杯又一杯從未見過的作品，讓她迫不及待要嚐。

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