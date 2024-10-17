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One Direction去年「最接近重組」新歌都有了！　連恩離世永遠五缺一

記者蕭采薇／綜合報導

全球粉絲心碎的一天！英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的一家飯店墜樓身亡，享年31歲。這些年關於一世代可能重組的消息不斷，去年更是被粉絲認為「最接近重組」的一年，而隨著連恩離世，一世代也將永遠的五缺一。

▲▼「一世代」（One Direction）。（圖／CFP）

▲「一世代」（One Direction）曾風靡全球少女，近年更屢傳重組消息。（圖／CFP）

One Direction在2010年成軍，五個帥男孩的魅力曾經席捲全球少女，不過2015年人氣成員贊恩（Zayn）離團，四人體的One Direction多撐了一年，還是在2016年宣布暫時解散，成員們單飛簽約不同公司，這幾年各自有發展，成員也陸續結婚、生子和離婚。

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在團體出道10週年的2020年，種種跡象顯示他們有可能重新聚首。包括奈爾、連恩、哈利和路易4名成員，都已經重新追蹤了贊恩的推特帳號。包括當時知名歌詞網站「Genius」搶先曝光，出現一首One Direction新歌《Five Again》，歌名就開門見山表示將會是五人的再一次出發。

當時一世代的伯樂、前老闆西蒙高維爾（Simon Cowell）也在訪問中低調透露：「One Direction預計要在會在夏天回歸。」不過之後碰上疫情在全球肆虐，重組不了了之，直到2023年，再次傳出一世代可能合體回歸的消息。

▲一世代連恩（Liam Payne）和女友瑪雅亨利（Maya Henry）解除婚約。（圖／達志影像）

▲連恩（左）單飛後事業並不順遂，卻沒想到會在31歲驟逝。（圖／達志影像）

去年四月成員路易（Louis Tomlinson）原本預計將舉行亞洲巡迴，台北也是其中一站，他原本也將成為首位來台的一世代成員。但演出前17天，路易亞洲巡迴全數宣布取消。由於當時重組傳言不斷，有消息傳出，路易緊急取消工作，就是為了要替一世代回歸做準備。

而那時疫情已趨緩，也成為歌迷心中「最接近重組」的一年，只可惜最後依然等不到偶像回歸。而這些年一世代成員於公於私，也確實也走向不同的道路。如今連恩離世，一世代再也無法以「五人完整體」重現，也將成為粉絲心中永遠的遺憾。

 

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一世代, One Direction, 連恩佩恩, Liam Payne

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