安心亞委屈落淚！遭風田無端爆料當場暴走　他下跪認錯：節目效果

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》今（17日）播出「脫下啦啦隊服後的她們竟然辣得如此吸睛」，日本啦啦隊女神高橋佳帆有著甜美外型，身上還散發著獨有香氣，一登場便讓現場來賓一陣騷動。節目更邀請多位啦啦隊女孩同歡，分享約會戰袍，沒想到風田一句話，惹安心亞當場走心落淚，嚇得他趕緊下跪道歉。

▲日本啦啦隊女神光臨節目。（圖／中天綜合台提供）

慈妹表示約會前會特別準備新襪子，都會特別注重細節，風田聽完也很認同：「之前在節目上有聞過慈妹的襪子，真的超級香，不像有的女生（暗指安心亞）就有味道。」

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此話一出，安心亞直接大爆走，因為風田曾在節目中開她玩笑，害得很多觀眾信以為真：「我雖然沒有到香，但至少沒有味道，你要講真的，不然大家都在講我腳臭，我還被做一個腳臭特輯。」她越說越覺得委屈，忍不住崩潰大哭：「我發生日文時，底下還有人說『妳的腳…算了，生日快樂』，我就沒有腳臭！」這狀況也讓風田嚇得趕緊下跪道歉，表示只是為了節目效果。

▲▼風田玩笑話惹哭安心亞。（圖／中天綜合台提供）



阿Ken比喻高橋佳帆身上香味：「她有點六本木、銀座的味道，我不知道怎麼講，就是高級百貨、有錢人的味道。」安心亞聽完不服輸地湊上前，要阿Ken也聞聞自己身上的香氣，不料卻被說：「有三重夜市的味道，像是不油的切仔麵。」瞬間讓安心亞氣到不行。



