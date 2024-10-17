快訊／資深日星西田敏行家中逝世　享壽76歲…病痛纏身坐輪椅拍戲

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星西田敏行在東京家中逝世，享壽76歲。

▲西田敏行家中逝世。（圖／翻攝自日網）

據日媒《NHK NEWS》報導，西田敏行被發現在家中倒下，目前警方正在調查死因。而他10月8日曾出席《電影版派遣女醫》記者會。

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▲電視台速報報導西田敏行逝世。（圖／翻攝自X）

▲西田敏行（右）10月8日出席《電影版派遣女醫》記者會。（圖／翻攝自X）



西田敏行演出多部夯劇、電影走紅數十年，代表作包括《派遣女醫》的院長，電影《鬼壓床了沒》等。他10月上旬才被日媒報導，2016年因從床上摔下，頸椎脫臼接受手術，又發生膽囊炎。但他疾病纏身，仍積極演出戲劇作品，近年已經倚靠輪椅生活，但在鏡頭前仍保持最佳狀態，敬業精神令業界佩服。

原本西田敏行敲定2025年1月要接演新劇。然而他因為身體狀況，有一定的演出限制，即使如此戲劇邀約仍然不斷。他近年挺著病體，接連演出《我家的故事》（飾演坐輪椅的失智老爸）、《鎌倉殿的13人》演「後白河法皇」，去年（2023）演出《電影版派遣女醫》（劇場版ドクターX）等，身邊一直有小4歲的妻子陪伴照顧。妻子2019年曾在受訪時表示，「我丈夫，一定到死都是現役演員。只要能夠工作，想必他一定會持續下去」。

▲西田敏行是《派遣女醫》系列的重要角色，合體眾演員演出電影版。（圖／翻攝自X）