連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」　救護人員曝搶救過程！

記者陳芊秀／綜合報導

英國天團「一世代」（One Direction）前成員連恩佩恩（Liam Payne）在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的飯店墜樓身亡，享年31歲，噩耗震驚各界。而他傳出原本是與女友Kate Cassidy前去當地度假，卻突然墜樓離世，傷勢嚴重不治離世，警方正在近一步調查。

▲目擊者連恩佩恩墜樓前情緒狀態。（圖／翻攝字IG）

據《ABC NEWS》報導，布宜諾斯艾利斯緊急醫療服務（SAME）主任Alberto Crescenti表示，在當地時間週三（16）晚間接到報警，稱有一名男子行為異常，疑似是喝醉狀態。

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主任透露，連恩佩恩的遺體在酒店內的庭院被發現，當場已經宣告死亡。根據現場判斷，連恩佩恩墜落高度約13至14公尺，當時傷勢「非常嚴重」且「無法存活」。

緊急救助人員接到通報後7分鐘，即阿根廷當地時間下午5點11分趕到現場，然而已經無法進行施救，確認死亡後才得知男子身分。

《TMZ》報導透露，目擊者表示，事件發生當天，連恩佩恩在飯店大廳行為異常，他摔壞了自己的筆記型電腦，還需要被帶回房間。

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