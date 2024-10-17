《不熙娣》班底遭網質疑！派翠克難過自責「私下道歉」　小S一句話開導他

記者孟育民／專訪

男星派翠克從《大學生了沒》發跡，出道至今12年，在一票新生代中脫穎而出，一步一腳印站到小S旁搭擋主持《小姐不熙娣》，更以此節目入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。日前他接受《ETtoday星光雲》專訪，提及入圍仍不敢置信，形容就像美夢成真，「我現在還是很緊張，我內心覺得入圍就是很大的肯定，我更開心能和一個傳奇人物一起入圍，我非常興奮。」

▲派翠克接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者謝盛帆攝）

派翠克就讀華岡藝校，恰巧小S就是他的學姐，沒想到電視、校園看板上的人物，變成現實中一起合作的搭檔，還要一起走金鐘獎紅毯，他心中除了感恩還是感恩。而如今節目播出2年多，他從小S身上獲益良多，也找到兩人之間的默契，「我一直以來都是看姐的節目長大，起初會覺得會不會影響到姐，但時間久了，覺得不一定要講很多話才叫貢獻，節目的流暢才是最重要的，但需要我的時候我還是在，我都還是可以接到話，我不需要假裝展現好像很懂，這是我在這個節目學習到的。」

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▲小S和派翠克一起搭檔主持，兩人互補找到默契 。（圖／資料照／記者李毓康攝）



私底下的派翠克是個I人，坦言自己個性不愛吵雜，在主持時能量開到最強，隨時能接到小S丟出的梗，更時常現場即興模仿，但他說：「我每次錄完影收工，如果那天很高昂，我回家會出去公園走兩圈再回家，突然變很安靜，會有一點調適不過來。」

▲派翠克私下喜歡宅在家。（圖／泰坦星提供）

說起受挫的錄影經驗，他則表示有時候沒讓節目班底講到話，都會讓他感到自責，「我看到網友說『不懂他們存在的意義在幹嘛』，我就很難過，她們真的很棒，她們的故事也寫得很滿，我們企劃也花了很多時間，結果最後沒有讓他們講到話，這件事我會很受挫，如果是我出糗、跌倒，這都好笑，我比較在意這些人陪坐了一整集，但我真的沒辦法，我私底下都會跟他們道歉。」節目難免遇到不可控的情況，班底會被來賓插話，甚至故事來不及講完，這些看似無關緊要的小事，但派翠克都相當在意。

▲▼派翠克坦言有時候個性會想太多。（圖／泰坦星提供）

「過了就過了，下次再做好就好！」這是小S跟他說的話，派翠克時常深陷在情緒中，甚至影響到心情，但小S都會開導他，給予建議，如今他轉念，「什麼樣子的呈現都是好的，什麼叫作好？沒有所謂的好，人生本來就有酸甜苦辣，喜歡我們節目的觀眾就是愛看朋友之間的聊天，就是很真實。」