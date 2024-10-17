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《鬼們》白靈首曝醜陋新造型：犧牲一切！　敬業遭孫弄滿臉白泡

記者蕭采薇／台北報導

驚悚恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》，白靈在片中化身雜貨店老闆娘孫姨，在片中照顧有自閉症及陰陽眼的孫子阿弟（白潤音飾演），為此白靈卸下性感女神的形象，扮老扮醜，特別選擇了花白假髮和皺紋妝容。

▲白靈在劇中扮老扮醜與以往形象差很大。（圖／劇匯文創提供）

▲白靈飾演的雜貨店老闆娘似乎對小鮮肉曹佑寧有特殊情感。（圖／劇匯文創提供）

《鬼們之蝴蝶大廈》除了尹馨、曹佑寧主演之外，還集結了香港鬼后何超儀、資深影星馮淬帆，超強戲骨蔡振南以及好萊塢女星白靈、台灣最神演技童星白潤音等豪華卡司。白靈表示：「現在應該沒有演員想把自己畫的這麼老，這麼醜，但為了角色我什麼都可以做。」

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▲白靈在劇中扮老扮醜與以往形象差很大。（圖／劇匯文創提供）

▲白靈與白潤音飾演相依為命的祖孫。（圖／劇匯文創提供）

白靈在《鬼們之蝴蝶大廈》中，為了照顧有自閉症及陰陽眼的孫子阿弟，嘗試各種民間習俗，在拍攝現場白靈也是入境隨俗，「因為這次拍的是鬼片，所以在現場都兢兢業業的，最特別的是跟著燒紙錢，還有在身上帶紅包，希望祈求拍攝一切順利。」

▲白靈在劇中扮老扮醜與以往形象差很大。（圖／劇匯文創提供）

▲白靈在劇中扮老扮醜與以往形象差很大。（圖／劇匯文創提供）

白靈這次跟台灣新生代男星白潤音合作，兩人飾演祖孫，對白潤音而言印象最深的則是和白靈對手的「洗頭戲」，白潤音怕穿幫不敢看鏡子，沒發現她被弄到滿臉都是泡沫。飾演孫子的白潤音更大讚：「白靈姐氣場太強、整個人有被懾服的感覺，巨星果然讓人不敢直視。」

▲白靈在劇中扮老扮醜與以往形象差很大。（圖／劇匯文創提供）

▲白潤音拍攝洗頭戲時太投入，不小心把泡泡洗到白靈臉上。（圖／劇匯文創提供）
 
另外，入行超過50年的資深影星馮淬帆，住在台灣30多年，距離上次在台灣拍電影已經超過10年。他說當初看到《鬼們之蝴蝶大廈》的劇本，特別有共鳴，且他認為梁伯這個角色有人味，背後的故事很深層，因此決定接演，尤其這次有機會與許多新生代的演員合作，飾演新一代男神曹佑寧的爺爺，十分新鮮，他也表示對戲過程非常順利且舒服。

▲白靈在劇中扮老扮醜與以往形象差很大。（圖／劇匯文創提供）

▲馮淬帆久未在台拍戲，這次感到十分過癮。（圖／劇匯文創提供）
 
早已是資深戲骨的馮淬帆，在拍攝前沒有特別準備，他說：「準備得太多反而不像我自己，每個動作都一樣，這樣會太呆板。」睽違多年在台灣拍片，馮淬帆驚訝地發現，現在劇組的女性工作人員比以往多了許多，這讓他感到十分意外，《鬼們之蝴蝶大廈》將於11月1日上映。

 

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