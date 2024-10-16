全鍾瑞IG追蹤「惠利酸民」！　留言全被翻2點遭疑「韓韶禧分身帳」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員全鍾瑞和韓韶禧近期合作《Project Y》感情要好，私下也常一同出遊，沒想到近日卻被發現，她追蹤了一個曾在惠利Instagram貼文留下惡評的帳號，引發網友熱議。

▲全鍾瑞和韓韶禧感情要好，韓韶禧和惠利曾因柳俊烈有摩擦。（圖／翻攝自Instagram／wjswhdtj94、hyeri_0609）



根據網友爆料，全鍾瑞7月中從僅追蹤2人到4人時，其中一位就是土星頭貼的帳號，一直到現在為止追蹤的人數變為19人，也沒有取消追蹤。然而，該帳號被發現多次在惠利Instagram貼文留下惡評，像是「韓韶禧的粉絲數減少，所以她努力補足」、「妳姐姐（惠利）和柳俊烈加起來的粉絲數都比不上（韓韶禧）」等嘲諷言論。

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▲全鍾瑞追蹤的土星頭貼的帳號曾留言批評惠利。（圖／翻攝自Instagram／wjswhdtj94、hyeri_0609）



南韓網友們當起偵探，發現全鍾瑞直到7月14日早上都只追蹤2個帳號，其中一個是有藍勾勾的韓韶禧帳號，當天下午追蹤名單則新增了2位，其中包含土星頭貼的帳號，隔天她們就上傳一同出遊的照片；再加上藍勾勾的韓韶禧帳號7月2日曾上傳土星頭貼的照片，這也讓眾人不禁懷疑該帳號其實就是韓韶禧的分身帳號。

面對持續發酵的爭議，全鍾瑞的經紀公司Andmark在16日進行了兩次回應，第一次表示「目前我們正在確認事實真相，暫時不便進一步回應」，第二次則說「私生活難以確認」。

▲韓韶禧7月2日貼文的土星照和惠利酸民帳號的頭貼一致。（圖／翻攝自Instagram／xeesoxee）