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汪建民最後人生...深情Joan陪走！「和平分手」寶媽卻成陌生人

汪建民不久前才上節目講述抗癌過程，沒想到傳出病逝，震驚演藝圈，也讓外界回顧起他債務人生與感情生活。（年代提供）

▲汪建民過世前上節目講述抗癌過程，沒想到病情急轉直下病逝。（年代提供）

圖文／鏡週刊

罹患肺腺癌的汪建民7日病逝於新光醫院，青潭寶塔花園負責人主動釋出善意捐贈塔位，讓他長眠於新北新店的群山之間。

汪建民這些年欠下鉅款逾2千萬元，女友Joan陪著他走完生命的最後幾年，種種一切令人為之動容，畢竟比起9年前與他「和平分手」的前度寶媽，Joan的痴情成為鮮明對比。

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當初寶媽（右）與汪建民（左）戀情曝光，兩人還同遊馬祖北竿曬愛，但關係轉為高調卻影響到了演藝事業。（奧堤行銷提供）

▲當初寶媽（右）與汪建民（左）戀情曝光，兩人還同遊馬祖北竿曬愛，但關係轉為高調卻影響到了演藝事業。（奧堤行銷提供）

圈內知情人士向本刊透露汪建民與寶媽交往2年半的全內幕。據悉，交往之前兩人曖昧已久，當時汪建民出入以賓士代步，一身名牌尤其鍾愛PRADA，營造出都市雅痞男子形象，而且他待人誠懇，非常有紳士風度且禮貌，也讓周遭包括模特兒張安琪、黃莉以及柯以柔的名字，同時在節目上與他連在一起。

女友Joan對罹癌的汪建民不離不棄相當痴情，並在抖音為他加油打氣。（翻攝自汪建民臉書、抖音）

▲女友Joan對罹癌的汪建民不離不棄相當痴情，並在抖音為他加油打氣。（翻攝自汪建民臉書、抖音）

不過汪建民最終選的是年紀大過他一輪的寶媽，身邊親友透露雙方私下互動其實非常明顯，比如男的對女方體貼至極，有次到了郊外遊玩回到室內後，寶媽弄髒的鞋子，汪建民都會彎下身來替她擦得乾乾淨淨；餐桌上汪建民也為寶媽盛飯挾菜，把她捧在手心像個小公主般疼惜。只是最終表面和平分手，實際成為了陌生人。

汪建民7日晚間因肺腺癌逝，享年56歲；13日舉辦告別式，許多圈內朋友們到場致意。

▲汪建民13日舉辦告別式，許多圈內朋友們到場致意。


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