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金友莊4年後暫離台灣　美女女兒也帶去　宣布買下曼谷新宅

記者葉文正／台北報導

藝人金友莊日前跟寶弟到泰國下訂，希望在曼谷買下全新好宅，上週金友莊再次前往曼谷，帶了阿寶與寶妹兩女兒共同賞屋，由於兩女兒都很滿意，在CEO Ivan協助下，金友莊直接簽約，花6百多萬買下曼谷近捷運新宅，預計在4年後交屋，到時應該可退休，去曼谷享受悠閒生活。

▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

▲金友莊(中)買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

金友莊笑說，房子預計在2028年交屋，趁著到時候接近60歲，還有體力到處跑，所以就買了，她認為現在曼谷房子都蓋得很漂亮，環境很好，自己想過，若有重大疾病再飛回來台灣，其實當年也思考過買在馬來西亞，但飛馬要飛五個小時，考慮航程，才在曼谷買了第二國的家。

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▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

▲金友莊(中)與葛宸羽(左)、寶妹一起在曼谷。（圖／新聯捷泰國房地產）

由於買房是大事，所以這次簽約安排兩個女兒阿寶與寶妹一起隨行，因為寶弟上次已經看過，金友莊說：「這次機票票價很貴，不過剛好也讓她們多了解曼谷，以前她們小時候去曼谷還好，這次她們看到很多可愛的東西，甜點也做的很到位，精緻漂亮，主要她們要喜歡，或是知道我人在哪裡。阿寶很怕地震，曼谷無颱風無地震，讓阿寶很安心。

▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

▲金友莊對於新房很滿意。（圖／新聯捷泰國房地產）

金友莊也提到，「新房子我本人蠻喜歡的，因為我個性就是慢活，慵懶，很適合那邊，台灣夏天的熱也跟曼谷差不多，不過我也不會一直在外面走路，我們這裡是帕藍9站，附近基礎建設很不錯，百貨公司商場蓋很多，太熱就不要出去就好。」

▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

▲寶妹(左)目前搞直播。（圖／新聯捷泰國房地產）

她也透露，其實7、8年前就想在那邊買房了，那時候才兩、三百萬，但格局只有1房1廳，「這次買的房子大概6百多萬泰銖，不過格局很棒，是兩房兩衛的房子，「我這次從機場搭快線去，出海關就後搭快線，30分後轉一次車，一站就到我買的帕藍9站Nue Epic Asok Rama9，票價只要30幾元，算是相當經濟實惠。」

▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

▲兩女兒商場買東買西很開心。（圖／新聯捷泰國房地產）

金友莊透露，未來交屋後，居住樓層是在20幾樓，「我刻意挑不會被別的大樓擋到的房子，附近還有聯合利華、G TOWER，還有喬得夜市，聽說夜市以後也會蓋商場，但走路7分鐘就到了，機能很好。」

▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

▲金友莊買下曼谷新房。（圖／新聯捷泰國房地產）

因為廠商會裝潢好，所以未來買電器就好，金友莊說：「我會再小裝潢一下，泰國房子收納空間沒有太多，我也用我的巧思去增加收納空間，等交屋看情形，我買的是一個夢，因為生命很短，我找新環境，可以刺激我的腦袋，新鮮，這也是資產配置，我之前做股票，也覺得有點難玩，四年後去那邊養老，目前已付錢三成頭款，餘款還有四百來萬台幣。

而金友莊也透露，這次有去捐棺，「聽房產經紀人Ivan說，當地還是有很多災情跟災難，可憐人很多，可以直接捐棺，捐錢就會有慈善單位給需要的人，上大概幾百台幣起，三百到五百不等，要捐多少都可以。」

金友莊也說，兩女兒很滿意新家，本來她們怕熱，因小時候曼谷印象不好，這次玩到捨不得回來，曼谷不僅有文創，各店面都很用心經營，裝潢，色彩也很鮮豔，每家店都很可愛，產品又齊全，曼谷也是世界各國人都喜歡去的地方，也有各國料理，所以很多菜系都很道地。

金友莊也透露，寶妹已經大學畢業了，目前都是忙直播，她就從旁協助，「寶妹個性比較像我，比較不外向，讓她多多練習跟陌生人聊天，展現自己才藝，而且在家裡面，比較放心。阿寶在長沙拍短視頻，她跟寶弟都喜歡拍戲。」

她更表示這次也親眼所見！好朋友的房子委託給新聯捷特國房地產代租代管，兩天就快速找到租客，效率和服務都讓我很放心，幸好海外置產不可能事必躬親，比較了很久，最終選擇了Ivan這位泰國女婿幫忙，讓一切都很順利完成。

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