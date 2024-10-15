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等了10年！孫燕姿驚喜宣布巡迴演唱會　相約粉絲一起看日落

記者黃翊婷／綜合報導

華語樂壇天后孫燕姿2011年結婚之後較少出現在螢光幕前，雖然她今年7月曾說暫時不開演唱會，但昨日（14日）她無預警公布「就在日落以後」巡迴演唱會影片，讓粉絲相當期待，紛紛留言表示，「看到影片眼眶泛淚」、「等了10年了」。

孫燕姿（圖／翻攝自Facebook／孫燕姿）

▲孫燕姿公開巡迴演唱會影片。（圖／翻攝自Facebook／孫燕姿）

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孫燕姿14日在臉書、YouTube等平台公開「就在日落以後」巡迴演唱會影片，與粉絲相約一起看日落，「2020『就在日落以前』我們會再見面，2025『就在日落以後』我們一起在當下」。

粉絲們紛紛留言表示期待，並希望能早日公布更多演唱會資訊，「看到影片眼眶泛淚」、「等了10年了」、「終於等到妳開演唱會」、「我的青春、我的燕姿回來了」、「等好久了！快公布吧！台灣朋友很願意再來一次秒殺」。

孫燕姿上次在台灣開演唱會是2014年時，已出道24年的她自從2011年結婚之後，生活重心逐漸轉向家庭，較少出現在螢光幕前，雖然她今年7月曾說最近暫時無法開演唱會，回歸歌壇要等到10月以後，沒想到14日就拋出喜訊，讓粉絲相當開心。

孫燕姿 “就在日落以後” 巡迴演唱會

一起看日落

孫燕姿 Sun Yanzi 發佈於 2024年10月14日 星期一

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