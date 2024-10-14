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許瑋甯「金色羊毛捲」新造型亮相　撞臉泰勒斯！網暈：真的封神

記者顧齊祐／綜合報導

39歲的女星許瑋甯有著台灣、義大利、美國血統，混血臉蛋精緻又甜美，是許多人心目中的女神代表。近日她前往法國巴黎觀賞時裝秀，並在社群曬出了美照，可以發現她的髮型由原本的黑長直髮變成了金色捲髮，全新造型讓網友都相當驚艷，更有人大讚「好像Taylor Swift」。

▲許瑋甯以新造型金色羊毛捲亮相。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

▲許瑋甯以新造型金色羊毛捲亮相。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

許瑋甯近日前往了巴黎參加時裝周，並在Instagram曬出了一系列的街頭美照。畫面中，她以一頭亮麗的金色長髮羊毛捲亮相，新造型配上深邃五官，透露出了高雅的氣質。而她的身上則穿著白色T恤搭配粉色的小香風大衣，下身配上黑色皮褲，站在街頭隨意擺拍，相當愜意。她也配文寫下「偷得一日閒，帶大家走走逛逛」。

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▲許瑋甯站在街頭隨意擺拍。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

▲許瑋甯站在街頭隨意擺拍。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

許瑋甯的一系列美照曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言表示「是洋娃娃吧好美」、「好像Taylor Swift!」、「姐姐你金髮真的封神啊啊啊」、「好適合當法國女人，太水了」、「頭髮超美的，喜歡妳這種髮型」。

▲網友大讚許瑋甯「好像Taylor Swift」。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

▲網友大讚許瑋甯「好像Taylor Swift」。（圖／翻攝自Instagram／anno8o7）

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