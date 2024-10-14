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炫耀好友是金鐘電后！　女星突接「視訊電話」荒唐過程一聽笑了

記者黃庠棻／台北報導

《孔雀魚》昨（13）日播出的第四集再次取得亮眼成績，自首播以來，在各大平台的表現持續攀升，每週穩居LINE TV台劇榜、中華電信MOD、Hami Video影劇館PLUS等平台的榜首位置，多日蟬聯第一，掀起全網討論熱潮。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

本週的《孔雀魚》劇情高潮迭起，隨著米漿老大的意外死亡，劇情急轉直下，米漿嫂直指林峰和小三串通謀害米漿老大，令人錯愕不已。不少觀眾認為林峰一定是遭到陷害，米漿嫂的行為似乎另有隱情，網友們的猜測與推理也讓討論區熱鬧非凡。

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▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

為了幫助乾哥哥林峰洗清嫌疑，亞男與小雪攜手探案，隨著更多細節的曝光，真相卻越來越迷霧重重，給劇情增添了更大的懸疑感，讓人迫不及待想知道下一步的發展，網友紛紛表示「劇情太刺激，根本毫無冷場！」

在劇中，因為連環殺手的追捕，小雪（安心亞飾）在林峰（張再興飾）的介紹下，暫住在亞男（尹馨飾）的家中開始了共同生活，安心亞透露「真的是在彼此成全」小雪與亞男之間的互相鼓勵與扶持，也讓亞男在沉重的生活壓力下找到喘息的空間，成為重要的精神支柱，這段情感線也更為動人。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

被問及是否有與人同住的經驗，尹馨笑答「每一天都很有趣。」她分享了高中時期為了專心學業，通勤不到半學期後就與家人協商搬到學校附近，與一位個性鮮明的室友同住。尹馨坦言，這個室友因為原生家庭的影響，在穿著、個性、想法上都很與眾不同，但兩人相處融洽，直到現在仍保持聯繫。尹馨分享有次她室友為了向朋友證明她們是好友，竟打來視訊電話，這段荒唐的插曲讓她哭笑不得，這段有趣的高中生活成為她難以忘懷的回憶。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

在戲中，亞男向小雪提到「即便游不出去，我們也要像美麗的孔雀魚活著」這樣面臨人生的態度，也引起演員們的熱烈討論，飾演小雪的安心亞認為「堅持活在當下！」小雪選擇以樂觀的態度面對人生困境，只要勇敢跨出舒適圈，就能看到更廣闊的世界，重點是敢不敢跨出去。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

安心亞坦言因為自己從小害羞，不曾想過能站在舞台上表演，但心中對表演的渴望讓她突破那層障礙，她相信只要堅持下去，一切都會好轉。飾演亞男的尹馨對「孔雀魚」有著更深層的解讀，直呼「這句話很美耶！」無論社會階級如何劃分，人們都應該像孔雀魚一樣美麗地活著，不受外在環境影響。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

尹馨認為，這句台詞是對每個人生命的鼓勵，無論何時，都要努力游向人生的美好。飾演米漿嫂的章家瑄更直呼「真的很有感！」在有了小孩走入家庭後，生活不再自由，就像被困在魚缸裡，每天反覆做著同樣的事情，日復一日，年復一年，坦言「如今返璞歸真，擁有了更珍貴的至寶。」這一切都是她的人生選擇，希望接下來的路上能帶著女兒繼續前行，終有一天能游向更廣闊的未來。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

被問及在現實生活中處理負面情緒的方式，安心亞指出「充實自己。」在面對負面情緒時，會選擇背單字、健身、追劇或看書來紓解壓力，讓自己保持積極的心態。章家瑄也透露，自己屬於「報喜不報憂」的人，遇到情緒低落時，通常選擇自我消化，所以如果在與丈夫發生矛盾時，往往會選擇不說話，避免說出傷人的話。此外，現實生活中她也教導孩子「說出來就好，但話要好好說」懂得讚美和禮貌對待他人才能贏得喜愛。

▲《孔雀魚》。（圖／華視、公視台語台提供）

▲《孔雀魚》播出後掀起討論。（圖／華視、公視台語台提供）

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