缺席蕭敬騰婚禮⋯五月天阿信現身全場瘋掉　劉若英吃醋：你們叛徒～

記者吳睿慈／台北報導

「文藝天后」劉若英《飛行日》演唱會經過一夜的美麗飛行後，13日晚間在上海繼續火熱進行，嘉賓五月天阿信缺席蕭敬騰婚禮，只為給歌迷一個驚喜，他一現身全場陷入瘋狂尖叫聲，兩人合唱〈後來的我們〉和〈笑忘歌〉，全場熱烈歡呼，尖叫聲響徹場館。

▲五月天阿信為了劉若英，缺席蕭敬騰婚禮。（圖／相信音樂提供）



劉若英13日演唱會送上2大驚喜，歌單裡加入歌迷的遺珠之歌〈聽說〉，並迎來搶先爆雷的嘉賓五月天阿信，她才剛介紹「五月天⋯」，全場已經料到是阿信登場，爆炸性的人氣，也讓她忍不住吃醋虧歌迷：「大家見到你特別地熱情，他們就是叛徒！」此時台下又是一陣尖叫聲。

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▲五月天阿信驚喜現身劉若英演唱會全場瘋掉。（圖／相信音樂提供）



阿信從《飛行日》的歌迷「飛行」到上海變成《飛行日》的嘉賓，來到現場和奶茶合唱〈後來的我們〉和〈笑忘歌〉，劉若英在彩排時提及為什麼選唱〈笑忘歌〉，2021年五月天在台南舉辦《好好好想見到你》演唱會時，坐在台下觀賞的她，看到〈笑忘歌〉的歌詞視訊深受感動而落淚，她說：「為了『平凡快樂』選這首歌，在疫情過後看到這四個字，覺得這是厲害、最偉大的事。」

雖然演唱會辦過無數場，但阿信顯少站上四面台演出，他說：「我覺妳很厲害，妳遊刃有餘，我是四面楚歌，我到底要面前哪一面？」奶茶則教他哪邊反應熱烈就往哪邊站，此時全場歌迷大聲呼喚兩人，直到最後阿信下台時，歌迷還依依不捨，奶茶對歌迷預告：「不過癮沒關係，他很快要來上海。」並透露自己也是個五迷，每回看五月天的演唱會都能得到很多能量，希望自己的演唱會也能帶給歌迷一樣的感動。

▲劉若英巡演熱烈進行中。（圖／相信音樂提供）



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