楊繡惠「擁抱」徐乃麟大和解！　才剛開完刀仍現身...他正面回應：不用道歉

記者孟育民／台北報導

綜藝《天才衝衝衝》日前爆發錄影爭議，楊繡惠控訴被主持人徐乃麟罵「賤」，雙方鬧出風波多日，今（14日）兩人世紀破冰錄製東風衛視《挑戰吧大神》，製作單位特別準備「萬ㄐㄧㄢ ˋ 穿心」蛋糕，上演大和解擁抱橋段，徐乃麟強調並非炒作、蹭熱度，「是想告訴大家，人生會遇到很多不如意，都會過去的，今天希望藉這個事情，既然有誤會，講開了就不要放在心裡，憋在心裡會生病，你一直糾結在心裡是你自己可憐。」

▲▼徐乃麟與楊繡惠「破冰ㄐㄧㄢ ˋ 面會」，上演擁抱畫面。（圖／記者周宸亘攝）

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楊繡惠今天第一眼見到徐乃麟直接場告白「我愛你」，放下過往恩怨，坦言前幾天才開刀剪了息肉，收到邀約立馬答應，「兩顆息肉，一顆2公分、一顆0.8公分，也不是很大，現在正在化驗當中。醫生說要休息一個禮拜，但我才休息三天，我不去我怕乃哥誤會我，所以不管是剪了息肉還是大腸我一定都要來。」

▲徐乃麟與楊繡惠把話講開，依舊互開玩笑。（圖／記者周宸亘攝）

楊繡惠如今對「賤」這個字已經釋懷，喊話現在說100次都可以，徐乃麟則開玩笑說：「妳不介意，我很介意，人家說『見面』，我說千萬不要！」楊繡惠再次分享是因為曾國城開導，才驚覺徐乃麟並非有意，也沒有不喜歡她，所以事後才開了直播道歉，對此徐乃麟正面回應：「不用道歉，我們都沒有誰對誰錯，說者無心聽者有意，只是當下沒說才造成誤會，我們就當作社會一面鏡子，小的誤會解釋開來，大家都不會有任何不開心。」

