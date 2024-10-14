台灣珍奶被偷「漫威男星劉思慕怒了」！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣

記者田暐瑋／綜合報導

台灣的珍珠奶茶揚名世界，也是許多外國觀光客來台必吃的美食之一，近日英國真人秀節目《Dragons' Den（龍穴）》請來加拿大奶茶公司負責人，宣傳該公司新推出的波霸飲料，並取名為「Bobba」，因此惹來來賓之一的好萊塢演員劉思慕不滿，認為此舉是「挪用文化」，現場氣氛瞬間凍結。

▲劉思慕不滿加拿大企業家偷用台灣珍奶。（圖／翻攝自tiktok）



劉思慕因演出漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅，近日上英國真人秀節目《Dragons' Den（龍穴）》擔任來賓，節目邀請一對加拿大奶茶公司負責人夫妻介紹新的飲料產品「Bobba」，內容物包含果汁、茶、波霸珍珠，以罐裝的方式進行販售，造成風潮大賣，夫妻倆上節目希望求得100萬美金的投資，投資者可獲得公司18％的股份。

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▲劉思慕不滿加拿大企業家偷用台灣珍奶。（圖／翻攝自tiktok）



劉思慕聽完後，嚴厲批評負責人夫妻用「Bobba」這種源自亞洲的食材，卻在宣傳文案中隻字未提波霸的來源地，「這是文化挪用的問題，試圖把一個將非常明顯帶有亞洲特色的事物，打著『讓它變得更好吃』的名號來美化。顯然你們賣得很好，但對這款『來自亞洲的飲料』有做到尊重嗎？」

▲加拿大企業家。（圖／翻攝自tiktok）



負責人夫妻辯稱，波霸飲料在全世界已經很受歡迎，不認為這還具有「民族侷限性」，被接連逼問後，夫妻倆回答開始變得混亂，又稱其中一個合作夥伴是台灣人，主要提供配方和食材，劉思慕不斷查看飲料外包裝的文案，再次強調「波霸來自台灣」，思考過後決定拒絕提出投資，「我在研究你的罐頭，想看到任何告訴我波霸來自哪裡的標誌，（但沒有看到）。」