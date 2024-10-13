張小燕當證婚人　意外爆「蕭敬騰、Summer私下情趣」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人Summer今（13日）晚將在台北萬豪酒店補辦婚禮，本次婚宴名為「以婚禮為名的一場親友會」，宴請娛樂圈內外眾多至親好友，賓客人數高達600人，稍早婚禮已開始，小倆口的證婚人是張小燕，由於前面老蕭在致詞時大哭，張小燕幽默說：「你是個會哭的男人，但拜託不要讓Summer哭就好，你要哭就自己哭。」

▲蕭敬騰、Summer婚禮，張小燕擔任證婚人。（圖／喜鵲娛樂提供）

張小燕和Summer爸爸林光寧曾是同事，也看著Summer長大，「我常想說誰來做他老公不容易，但真的沒想到是你（指蕭敬騰），是真的。」也說當年聽聞老蕭和Summer緋聞完全不敢問，就怕壞了姻緣。直到有一天到Summer家吃飯，「我看到他們的眼神，我覺得我見過這眼神，我回家想起來，是我曾經在楊惠姍跟張毅、賴聲川和丁乃竺身上看到，是那種夫妻之間，在一起很多年，都是互相的崇拜跟恩愛的眼神，我在你們眼裡看到，我覺得很不容易。」

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張小燕還不忘虧台下的明星夫妻檔，「在台下好多人我都從來沒看過，是不是王偉忠？吳宗憲更沒有，雖然徐乃麟愛罵人，但他看他太太也是有那樣的眼神，在年輕一輩當中，修杰楷賈靜雯，他們在我眼前也是這樣，我希望很多年後你們請我吃飯還是能看到這樣的眼神。」

張小燕說，婚姻能長久，就是要把自己變成舒服的鞋子，「但要用她需要的方式愛她，不要管她太多OK？出門到哪都要管，too much ok？」意外爆料老蕭愛管太太的另一面，不過老蕭被問Summer是不是要會管他，立刻回覆肯定的手勢，相當逗趣，張小燕也說這就是夫妻倆的情趣。張小燕隨後說：「我把Summer交到你手上，你們要好好的，你是個會哭的男人，但拜託不要讓Summer哭就好，你自己哭就自己哭。」