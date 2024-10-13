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蕭敬騰哭了！愛妻Summer感人告白「下輩子還要在一起」全場落淚

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）和經紀人老婆Summer今（13日）晚在台北萬豪酒店舉辦世紀大婚，稍早婚宴已正式開始，婚宴開場時蕭敬騰和Summer分別由宴會廳二側蜿蜒走道入場，走道起始點標示年份為二人初相識、也是蕭敬騰參加《超級星光大道》節目出道的2007年。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／記者陳煥丞攝）

▲蕭敬騰聽愛妻致詞落淚。（圖／記者陳煥丞攝）

隨著二人走向中央會合，走道上的年份也逐漸增加，直到主舞台會合的年份為2024年，象徵蕭敬騰和Summer一路攜手走過17個年頭的甜蜜過程。此外，今晚的花童包括新人的乾女兒7位、乾兒子5位率先引領進場，其中包含新人好友賈靜雯的3個女兒Angel、咘咘、波妞; 林熙蕾的2個女兒Kaithli（心心）、Mila（蜜蜜）; Alex田恩沛的1對兒女AJ、Alexa。

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而老蕭和Summer在台上致詞時，更是難以壓抑彼此心中的澎湃情緒，Summer感性告白：「每天張開眼睛在想，上輩子做了什麼好事可以擁有這樣幸福的人生，我相信我上輩子一定是個百分之百的好人。」表示雖然自己年紀較長，「但身邊的人都知道你比我成熟很多，我從你身上學到很多正能量和自律，每天都讓我過得更好，我們分開時是兩個完整的人，但在一起，我們超級強大，我們兩個是不能分開的，所以我這輩子一定會做更多好事，因為我下輩子還要跟你在一起。」讓老蕭聽了淚流滿面，氣氛感人。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲蕭敬騰和Summer今天舉辦婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

隨後老蕭也說：「親愛的林有慧，我相信我們一定是命中注定、生命共同體，每次的任務就是要從茫茫人海中再次找到你，我19歲那年還沒找到你，於是我參加了中視《超級星光大道》，以大魔王的姿態出現在大眾的視野，只希望你能一眼看到我。」讓Summer聽了當場大笑：「奏效了，你真的看到我，你找到我了！」

老蕭又說：「那年我19歲，一轉眼，明年就是我們相識的第19年，老婆，你已經陪伴了我一半的人生，時間過得很快，但是過程相當精彩，接下來我要追隨你的腳步，我要繼續努力，一輩子愛你，下輩子愛你，下下輩子愛你，我們的約定是八個輩子，每一次我都會找到你，用各種方式、各種節目，沒了。」再次逗得賓客哈哈大笑，老蕭也熱情在台上大聲告白：「我想跟全世界說，六月是夏天，夏天是summer，Summer是林有慧，林有慧是我老婆，林有慧我愛你！」徹底釋放這些年的濃情蜜意。

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼蕭敬騰婚禮場內佈置。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲▼蕭敬騰婚禮。（圖／喜鵲娛樂提供）

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