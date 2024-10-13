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「妳最賤」風波落幕！徐乃麟、楊繡惠明「世紀破冰」　時間地點曝

（圖／翻攝自楊繡惠、徐乃麟臉書）

▲楊繡惠、徐乃麟要公開同台破冰了。（圖／翻攝自楊繡惠、徐乃麟臉書）

圖文／CTWANT

資深藝人楊繡惠日前控訴被徐乃麟罵「妳最賤」讓她忍無可忍，隨後兩人的「妳最賤」風波延燒多日，徐乃麟後出席活動，隔空喊話楊繡惠「大家都大人了，我65妳也快60，我都跟唐從聖道歉100次了，再跟妳道歉有什麼了不起。」同時邀約楊繡惠再上《天才衝衝衝》，楊繡惠也大方回應「我要謝謝乃哥大肚」。對此，許多觀眾都相當好奇兩人同台破冰的時間，稍早也正式曝光了。

據三立新聞網報導，徐乃麟主持的麻將綜藝益智節目《挑戰吧！大神》 稍早宣布，14日下午1點將邀楊繡惠到華視攝影棚錄影。

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回顧「妳最賤」風波，楊繡惠9月在臉書上發文控訴自己在《天才衝衝衝》被徐乃麟罵「妳最賤」，讓她忍無可忍宣布不再去上該節目。而後，徐乃麟還原現場情況，認為純粹只是節目效果，拒絕道歉也不願再和她同台，一度陷入僵局。

徐乃麟8日出席電商活動則態度大轉彎，大方表示「突如其來的事件讓我真的這一星期真的很辛苦，我跟楊繡惠的事情，希望今天做一個happy ending，到此為止。」還說「大家都大人了，我65妳也快60，我都跟唐從聖道歉100次了，再跟妳道歉有什麼了不起。」並喊話「真的楊繡惠也不用道歉，過了就算了！我從來沒講過要封殺楊繡惠，繡惠再來《衝衝衝》玩，來鬥嘴鼓，要吃我豆腐很感謝，不要放在心上，也不要討厭乃哥，乃哥很和藹可親。」對此，楊繡惠則在臉書上回應「我要謝謝乃哥大肚」兩人的口水戰終於落幕。

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