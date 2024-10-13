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SM宣布「爭議成員承漢歸隊」　RIIZE元彬代替道歉⋯韓網輿論又炸了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團RIIZE於2023年9月4日正式出道，怎料成員承漢立刻爆出私生活有爭議，曾帶未成年女友開房間、邊抽菸錄影片等，形象盪到谷底，大批粉絲要求他退團。怎料，所屬經紀公司SM娛樂11日突然宣佈他歸隊，連元彬都出面幫忙緩頰，「一直都想讓所有的BRIIZE（粉絲）幸福，但好像沒能做到，很抱歉」，使得韓網輿論再度炸開，認為公司把元彬推出來收尾，氣到塞爆留言板。

▲承漢即將歸隊活動，粉絲抗議聲浪滿天飛。（圖／翻攝自RIIZE IG）

▲承漢即將歸隊活動，粉絲抗議聲浪滿天飛。（圖／翻攝自RIIZE IG）

承漢預計於11月正式重啟活動，抗議聲浪沒停過，還有粉絲送了一堆喪禮花環在SM公司樓下，藉以表達不滿之情。輿論一面倒，元彬卻突然出面緩頰，13日於粉絲溝通的付費平台安撫歌迷的心情，「不知道該從哪裡開始說起，鼓起了勇氣試著和BRIIZE說說看想說的話，現在就連在寫這文章的當下，我都很害怕如果文字上傳後，不知道粉絲的想法會是什麼，很擔心、心情戰戰兢兢。」

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元彬解釋，這段期間承漢跟公司、成員聊了非常多，「跟成員們一起反覆思考再思考，經過深思熟慮也希望大家能理解，一直都想讓所有的BRIIZE（粉絲）幸福，但好像沒能做到，很抱歉。」他也表示，「這些文字雖然沒辦法完全減輕BRIIZE的擔心，但如果可以讓粉絲混亂的心情稍稍感到安慰就好了。」

▲粉絲不滿元彬出面代替道歉，輿論炸開。（圖／翻攝自RIIZE IG）

▲粉絲不滿元彬被推出來代替道歉，輿論炸開。（圖／翻攝自RIIZE IG）

元彬文字裡強調：「沒有粉絲就沒有RIIZE，一直都有在講，希望和BRIIZE長長久久地一起製造美好的回憶，所以也希望能像現在一樣，一直用溫暖的視線看著我們、為我們應援，那會成為很大的力量。」承諾未來會繼續成為讓粉絲驕傲的RIIZE。

只是這封信似乎沒能撫平粉絲的怒氣，SM把元彬推上火線，更讓歌迷感到不滿，甚至有人質疑「此封信為公司代寫」，比方說元彬使用的手機只能打半形，該篇文章編輯前卻是全形，以及RIIZE當天在馬德里有演出，PO文時間點與台上時間點有衝突，種種推測性留言在網路上瘋傳，承漢歸隊勢必還得經過一陣子抗爭。

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RIIZE元彬, RIIZE, 元彬, 承漢

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