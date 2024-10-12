離婚五年破冰！ 小禎健身房開在李進良診所旁　「方便女兒跑來跑去」

記者葉文正／台北報導

由藝人小禎與小馬共同投資的Purpose Space flow健身房，今天第三家分店盛大開幕，估計兩人共砸了5百萬元，一賺錢就開分店，四年累計三家。有趣的是，小禎的健身房剛好在李進良「嘉仕美」診所鄰居，小禎笑說很好啊，剛好兩邊可以互通，女兒Emma也方便跑來跑去，跟李進良的關係似已破冰。

▲小馬（右）與小禎投資第三間健身房。（圖／記者葉文正攝）

小馬與小禎在圈內人緣甚好，今天包括大飛、夏語心、夢多、熊熊、朱芯儀等，甚至小禎女兒Emma都現身，為第三間健身房站台，現場大飛也接受示範教學，讓健身教練用巫毒帶，協助他瘦臉與拉提，增添不少新的知識。

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▲藝人好友們一起來力挺。（圖／記者葉文正攝）

小馬說前面兩間Purpose Space flow健身房都有賺錢，但他跟小禎都把盈餘又陸續投入新教室，所以等於沒賺。小馬說之前疫情期間，房東有佛心降價，「而且是我太太(許書綺)管錢，她覺得可以開就再開一間，我跟小禎就是負責推廣跟健身。」小禎認為來上課的學生都是認真健身，不是只有拍照打卡，而且是小班制教學，「她們上完課還會一起約去別的地方，就很有凝聚力，而且三間健身房屬性各有不同，並不會要求硬要繳年費，希望上幾堂，再繳幾堂的費用即可。」

▲大飛綁上巫毒帶。（圖／記者葉文正攝）

有趣的是，Purpose Space flow健身房旁邊，正是前夫李進良的嘉仕美診所，顯示兩人破冰，小禎表示：「我很常介紹客人去他那邊好不好？而且我女兒也可以兩邊跑來跑去很方便，他也會介紹客戶過來健身。」小馬也透露自己常過去打靜脈雷射，「所以阿良在隔壁很好啊。」兩人有共識並不會尷尬。