陸劇男星官宣結婚！見鹿晗祝福「喜回1句」竟遭炎上…霸氣嗆網友

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星夏志遠在《香蜜沉沉燼如霜》演月下仙人走紅，隨後陸續演出《沉香如屑》、《青幽渡》等劇集。他昨日（11）宣布與女友領證結婚，圈內明星紛紛送上祝福，而他回應鹿晗一句話，卻意外遭炎上！

▲夏志遠在《香蜜沉沉燼如霜》演月下仙人走紅。（圖／翻攝自微博）

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▲夏志遠宣布領證結婚。（圖／翻攝自微博）

夏志遠與鹿晗合作過電視劇《穿越火線》，宣布結婚發文，對方來留言「哇！祝福祝福」，而他笑回「哥你也抓緊」。由於鹿晗認愛女友關曉彤7年，這一句話宛如催婚，有網友表示受不了自己結了婚就公開催婚別人，留言串輪番出現「這次就先不恭喜了，下次再結再恭喜」，也有網友認為這只是正常朋友問候、簡簡單單互送祝福。

▲鹿晗留言祝福，夏志遠笑回「哥你也抓緊」。（圖／翻攝自微博）

面對部分網友丟梗圖批評催婚，夏志遠留言回應「我學生時代就粉鹿哥了，一直到合作鹿哥拍戲我太開心了，我很喜歡一句話送給你，別人朝你扔泥巴，你要用泥巴種荷花」。

▲夏志遠回應酸民「別人朝你扔泥巴，你要用泥巴種荷花」。（圖／翻攝自微博）

而夏志遠結婚文提及「我們看到了未來，他來到我們的身邊，我們捧出給他的時間，那是一小塊凝固的時間……」，暗示另一半已經懷孕。

▲夏志遠結婚文暗示另一半已經懷孕。（圖／翻攝自微博）