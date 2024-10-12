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郁方重陽節拜絲瓜！「婆婆交代一定要有」理由網懂了：以後拜整桌

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，時常分享家庭生活。她的婆婆去年（2023）辭世，享壽81歲，昨日（11）是重陽節，佛堂拜拜時出現絲瓜，她發文透露是婆婆交代的。

▲▼郁方重陽節拜拜出現絲瓜。（圖／翻攝自臉書）

▲郁方重陽節拜拜，照片引發網友好奇。（圖／翻攝自臉書）

拜拜需要準備那些供品菜色，一般透過網路搜尋時，絲瓜總是被列為不適合祭祀的菜。郁方發文，「重陽節拜拜，以前婆婆交代我，每次拜拜，一定要有絲瓜，代表家中女性皮膚都幼嫩細白。」她同時還準備了芋頭，代表每個人都有好頭路，今年雖然婆婆不在身邊了，但仍不忘婆婆的交代準備，希望祖先看到一家和樂，大家平安順利。

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▲▼郁方重陽節拜拜出現絲瓜。（圖／翻攝自臉書）

▲郁方拜絲瓜和芋頭，透露是婆婆交代的。（圖／翻攝自臉書）

而郁方時常分享佛堂祭拜的照片，2022年她曬照時，網友提醒「水果要擺中間哦，觀音佛祖吃素的」，從此她按照網友提醒，觀世音菩薩和眾神明拜鮮花素果，陳家祖先拜三牲五果，經過2年，她仍持續這樣的方式，虔誠祈福。

網友驚訝拜拜出現絲瓜芋頭，輪番留言「謝謝你的分享，學起來，要吃絲瓜及芋頭的涵意深遠，真的是好媳婦有準備」、「哇！學到！我以後拜拜要整桌的絲瓜」、「妳真的嫁對人！（有個好婆婆）」、「懂了，以後貢菜也做絲瓜」、「絲瓜、芋頭筆記」。

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