日H級無罩網美「解鎖北捷激凸狂晃」5秒片曝光！老司機暈：台日友好

記者劉宛欣／綜合報導

日本被稱為「天然H乳無罩女神」的寫真女星macca，不僅身材火辣，還擁有一對傲人的H奶，頻道專拍激凸搖奶片，受廣大老司機喜愛。她曾多次來台拍攝影片，最近她再度受邀來台灣參加活動，11日於X（推特）曬出了在捷運站晃奶的畫面，讓網友們暴動直喊「真是台日友好！」

▲macca被稱為「天然H乳無罩女神」。（圖／翻攝自X）

macca 11日下午在X曬出一段影片，寫下「第一次使用台灣的捷運」，影片中可以看到她站在忠孝新生站的月台上，身穿淺卡其色的緊身洞洞上衣，豐滿的上圍呼之欲出，她外搭一件白色罩衫，只見她將罩衫半脫下，在月台上，微笑著對鏡頭左右搖晃、跳起，招牌的激凸晃奶片就這樣於台北捷運重現。她接下來將參加在南港展覽館的「AGA台北國際成人動漫&電玩展」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲macca首次體驗北捷。（圖／翻攝自X）

此前，macca於今年初來台時，於台灣某餐廳用餐，用餐期間拍攝掀起上衣拍攝4秒影片，並以「台灣露出」PO在X平台，引起日本網友憤怒看完紛紛留言，「妳在幹嘛啊，日本之恥」、「請不要在海外做出讓日本蒙羞的事，這一點也不有趣」、「身為一個日本人，這很尷尬，請不要這樣做」、「在台灣別做這種事吧」。

不過，台灣網友則大多不以為意，紛紛表示歡迎「歡迎來到台灣」、「世界和平」、「我勸你少管閒事」、「安靜看就好叫什麼」、「後面沒人在看」。