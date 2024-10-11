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承漢：努力成為RIIZE不可或缺的一部分！　自省10個月全因私生活3爭議

記者張筱涵／綜合報導

韓團RIIZE成員承漢經過約10個月的自我反省期，宣布將於下個月恢復活動，更上傳手寫信向粉絲和成員們表達感謝和歉意，但也因為再次復出，過去的私生活爭議再度被提出來討論。

▲▼RIIZE 承漢。（圖／翻攝自FACEBOOK／RIIZE）

▲▼承漢回歸，RIIZE下個月起將恢復7人制。（圖／翻攝自FACEBOOK／RIIZE）

▲▼RIIZE 承漢。（圖／翻攝自FACEBOOK／RIIZE）

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RIIZE於2023年9月4日正式出道，但承漢在出道不到一個月的時候，就被爆料曾帶未成年女友開房間，且有多張對嘴親吻的自拍，其中一張更是在床上。不只如此，更有一段疑似是他的朋友勸「不要太常開Instagram直播，別太相信朋友，一定會被傳出去的，我已經說過好幾次了」，而寫著「洪承漢」的人則回應「呵呵呵呵呵呵呵呵，但邊抽菸邊做的沒被上傳啊」。

▲▼RIIZE 承漢。（圖／翻攝自theqoo）

▲承漢出道後被爆出道前帶未成年女友開房間。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼RIIZE 承漢。（圖／翻攝自theqoo）

▲疑似承漢和朋友的對話截圖和抽菸照。（圖／翻攝自theqoo）

▲▼RIIZE 承漢。（圖／翻攝自theqoo）

▲承漢在日本街頭抽菸照。（圖／翻攝自theqoo）

結果，雖然對話截圖提及的部分沒被上傳，但承漢2023年11月被爆出在街頭叼菸的照片。南韓網友整理這些爭議再次上傳到theqoo後，可見留言反應普遍都不樂見承漢的回歸，「為什麼硬要讓他加入即使沒有他也可以站穩地位的團體」、「這個人太髒了」、「SM娛樂是不是瘋了？就因為他一個人形象全變了」、「這種人就該被退團啊」。

承漢今天在宣布回歸後，也於粉絲交流平台上傳手寫信，向成員和粉絲們真誠道歉，對於自己過去的行為感到後悔，並對傷害到成員和粉絲深感歉意：「當我看到出道前的照片被公開時，雖然那是我的過去，但我對自己非常失望，也無法想像成員和粉絲的感受。」曾擔心自己是否還能重返舞台或繼續從事音樂，但成員們再次向他伸出援手，對此充滿感激和愧疚。

此外，承漢也表示能理解粉絲擔心他的回歸是否會影響團隊的發展，但他會更加努力，回應公司和粉絲的信任，希望自己成為RIIZE不可或缺的一部分。

▲▼riize承漢。（圖／翻攝自韓網）

▲承漢手寫信。（圖／翻攝自韓網）

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