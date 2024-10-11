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影射對方是傀儡　李濤李豔秋和解李四端

記者葉文正／台北報導

「2100全民開講，大家厚！」睽違了11年的經典節目開場白，終於在螢光幕前重現，資深節目主持人李濤重新站回電視機前，卻是向觀眾道出遲來的最終告別。

▲李濤李艷秋上李四端《大雲時堂》節目。（圖／大雲時堂）

▲李濤(中)李艷秋(右)上李四端《大雲時堂》節目。（圖／大雲時堂）

曾經是新聞訪談節目鼻祖的《2100全民開講》，讓節目主持人李濤成為了當年最有媒體權力的新聞人，卻在2013年突然畫下休止符，連帶妻子李豔秋主持的《新聞夜總會》節目，也在隔天宣布停播。

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▲李濤李艷秋上李四端《大雲時堂》節目。（圖／大雲時堂）

▲三人難得同台。（圖／大雲時堂）

二位曾經撼動新聞圈的重量級主持人，一夕之間離開媒體，甚至沒有對觀眾做任何的說明，直到11年後，李濤終於在李四端主持的《大雲時堂》節目中，以《2100全民開講》節目主持人的身分向觀眾道別，同時李豔秋也娓娓道出二人當年離開媒體圈的真正原因。

▲李濤李艷秋上李四端《大雲時堂》節目。（圖／大雲時堂）

▲李濤李艷秋談前東家控制新聞。（圖／大雲時堂）

李濤及李豔秋夫妻，因為擔任關懷台灣文教基金會義工的身分，協助偏鄉兒童利用AI生成圖畫，想出讓流行天后泰勒絲成為畫中主角，進而希望泰勒絲願意為小朋友唱首歌，而聯袂接受李四端「大雲時堂」節目的訪問。

當年在同一媒體服務的李四端，對於二人為何一夕之間突然離開媒體也百般不解，李豔秋解釋一方面當然是李濤長期的工作壓力帶來健康方面問題，另一方面則是媒體更換新東家後，新領導人對新聞尺度的管控，和遇到事情的承擔力道不足有關，她更提到新聞媒體主管需要有大度能容才，以上這幾點成為了二人去職的主要原因。

李濤也提到早年三台的媒體雖然競爭，但主管遇事總是一肩扛起，更懷念原服務單位的老東家，過去從未插手過新聞內容，在受到高層對二人去留和媒體存亡的抉擇下，透過內部調查確認二人並無任何過錯，仍能扛住壓力力挺員工，讓李濤更是無限感恩。

李艷秋也在節目中對當年在金鐘獎頒獎典禮上，影射眾家新聞主播是傀儡對李四端感到抱歉，還爆出當年這段談話，起因還是因為李四端在友台把新聞部帶得太好，能夠碰觸當時算是禁忌的題材，讓她在所屬頻道內無法依自己的主觀意識來做新聞，才有這段勁爆的發言。

李濤話題一轉提到當年匆促離開「2100全民開講」節目，沒機會向觀眾告別，11年後終於有機會在電視上補足當年遺憾，當熟悉的節目名稱從李濤口中喊出，讓全場更是笑不可遏。不過李濤的笑話可不只一樁，主持人李四端提到當年還是小記者的時候，李濤已是新聞大哥，在警察局採訪犯罪新聞時，李濤竟然身穿一身燈芯絨西裝出現，李豔秋加碼其實是更昂貴的絲絨西裝。李濤還自爆曾穿著這身燈芯絨西裝上緝私艦採訪，艦長好意擔心濤哥身體不適，請去艙內休息，但李濤卻豪氣地說：「哪裡有危險，李濤就在哪裡」，結果醒來時已經吐了一地躺在艦長室裡。更多李濤及李豔秋專訪的精彩內容，可點閱10/11週五晚間6點大雲時堂Youtube頻道，及鎖定10/14週一晚間11點MOMO綜合台《大雲時堂》節目。

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李四端, 李艷秋, 李濤

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